Nie było zaniedbań w stacji badawczej w Kosewie

Bez zaniedbań

Jak podał prokurator, przesłuchano pracowników stacji i uzyskano opinię biegłych lekarzy weterynarii. Z tych dowodów wynika, że łania było dobrze odżywiona, a powodem pogorszenia stanu jej zdrowia i zgonu była choroba pasożytnicza, co jest normalne u zwierząt żyjących w stanie półdzikim jak w stacji pod Mrągowem. Podobnie jest w przypadku padłego łosia. Biegły stwierdził, że mimo młodego wieku, u łosia wystąpiła choroba metaboliczna w postaci kwasicy żwacza i dodatkowo choroba pasożytnicza.

- Zgony zwierząt nastąpiły w wyniku chorób. Zwierzęta w stacji w Kosewie przebywają w warunkach półdzikich, są częściowo dokarmiane, ale żyją w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych – podał prokurator.

Stanowisko Polskiej Akademii Nauk

Autorzy raportu weterynaryjnego wykonanego dla stacji w Kosewie Górnym podawali, że dla takich gospodarstw liczba upadków zwierząt może wynieść ok. 6 proc. populacji. Zatem można byłoby przyjąć, że wszystko jest w normie.

"Jednak pracownicy stacji, jedynie co do śmierci siedmiu zwierząt nie mają podejrzeń udziału osób trzecich. Pozostałe mogły paść bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działania osób z zewnątrz" – przekazano w stanowisku PAN.

Przedstawiciele PAN wskazali, że śmierć 11 zwierząt łączy jedna rzecz: do upadków doszło w dwóch stadach mających kontakt z ogrodzeniem zewnętrznym stacji. W żadnym ze stad na kwaterach wewnętrznych nie było upadków zwierząt. Wskazano, że to osoby z zewnątrz mogły wywołać niepokój i spłoszenie zwierząt, a wysoki poziom stresu u dzikich zwierząt może prowadzić bezpośrednio do ich śmierci. Zwierzęta mogły też paść po tym, gdy ktoś próbował je dokarmiać niewłaściwą paszą lub wręcz celowo otruć.