Olsztyn Masowa wycinka przy drogach na Warmii i Mazurach. Planują usunąć sześć tysięcy drzew Michał Malinowski |

Aleja drzew przeznaczona do wycinki w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdj. gł.: Krzysztof Suchowiecki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najwięcej, bo aż ponad cztery tysiące drzew zostało zaplanowanych do wycinki w powiecie kętrzyńskim, z czego prawie półtora tysiąca wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 593 w rejonie Dobrego Miasta, Jezioran i Reszla. To na tym odcinku znajduje się niezwykle urokliwa aleja drzew, po której niedługo może zostać tylko wspomnienie.

- Aleje przydrożne Warmii i Mazur to nie tylko zieleń towarzysząca drogom, lecz także istotny element dziedzictwa kulturowego i przestrzennego regionu. Wyznaczają rytm dawnych traktów, nadają otoczeniu charakter oraz budują pamięć miejsca. Każde stare drzewo, które zostanie usunięte, pozostawia pustkę widoczną przez dziesięciolecia - mówi w rozmowie z tvn24.pl społecznik Krzysztof Suchowiecki z Olsztyna.

Poza powiatem kętrzyńskim ponad 1,8 tysiąca drzew ma zostać wyciętych na drogach w powiecie elbląskim, ponad 400 w powiecie nidzickim i ponad 100 w powiecie oleckim. Wśród nich są: jesiony, lipy, brzozy, klony, graby, dęby, kasztanowce i wierzby. Skąd taka decyzja?

Czytaj też: "To ostrzeżenie dla wszystkich inwestorów". Odwet miasta po wycięciu drzew

- Nadrzędnym kryterium decyzyjnym w tej sprawie jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawową funkcją drogi jest funkcja komunikacyjna i wszelkie działania zarządcy drogi koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznego transportu - mówi Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Drzewa przeznaczone do wycinki w urokliwej alei w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdjęcia: Krzysztof Suchowiecki

Wycinka drzew. Urzędnicy kontra społecznicy

Drogowcy twierdzą, że wszystkie drzewa wytypowane do usunięcia są w "złym stanie fitosanitarnym". Do tego, co z ich punktu widzenia wydaje się kluczowe, stwarzają niebezpieczeństwo.

- Są zlokalizowane w miejscach kluczowych dla geometrii drogi - na łukach, w sąsiedztwie przepustów oraz innych obiektów inżynierskich. Lokalizacja ta, w połączeniu z płytkim systemem korzeniowym tych drzew, generuje realne ryzyko ich powalenia na jezdnię, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu - argumentuje Królikowski.

- Nie postulujemy pomijania kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego - przeciwnie, powinna ona być oceniana rzetelnie i odpowiedzialnie. Bezpieczeństwo nie może jednak być zapewniane przez automatyczne kwalifikowanie tysięcy drzew do wycinki bez pełnej diagnostyki i bez wykazania rzeczywistej konieczności usunięcia każdego z nich - odpowiada Krzysztof Suchowiecki.

Drzewa przeznaczone do wycinki w urokliwej alei w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdjęcia: Krzysztof Suchowiecki

- Zarządca drogi w swoich działaniach nie opiera się wyłącznie na statystycznym podziale na drzewa "zdrowe" i "chore". Kluczowym czynnikiem kwalifikującym dane drzewo do usunięcia jest stopień zagrożenia, jakie stwarza ono dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Każda decyzja o wycince jest zatem wynikiem szczegółowej analizy ryzyka wypadkowego w pasie drogowym - podkreśla Waldemar Królikowski.

Tłumaczy, że są dwa kryteria oceny drzewa. Pierwsze to kryterium zdrowotne, czyli fitosanitarne, natomiast drugie to kryterium bezpieczeństwa.

- Tego rodzaju analiz i ekspertyz zarządca drogi nie musi robić. Takie analizy szczegółowe w swoich zadaniach ma organ wydający zezwolenie na wycinkę, czyli wójt, burmistrz, prezydent lub konserwator zabytków. Wówczas przed wydaniem decyzji, organ, który ją wydaje, może taką ekspertyzę wykonać lub zlecić. My, jako zarządca drogi, mamy w swoim zadaniu zawnioskowanie drzewa do wycinki i opisanie jego parametrów - wyjaśnia Waldemar Królikowski.

Królikowski nie zgadza się także z argumentem społeczników, że przyczyną wielu wypadków drogowych z udziałem drzew, jest brawura. W jego opinii to "demagogia". Dlaczego?

- Bo w drzewa uderzają nie tylko kierujący łamiący przepisy. W drzewa uderzają też ci, który musieli uciekać z drogi, bo przepisy złamał ktoś inny. Gdy drzewa są gęsto usadzone przy krawędzi jezdni, a do tego na drodze pojawi się sytuacja kryzysowa, kierujący będzie miał dwa wyjścia. Zderzenie czołowe z innym pojazdem lub zderzenie z twardą przeszkodą, jaką stanowi drzewo - odpowiada szef warmińsko-mazurskich drogowców.

I dodaje: - Dążymy do tego, aby maksymalnie ograniczać liczbę ofiar śmiertelnych oraz ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych. Opieramy się na założeniu, że błędy ludzkie są nieuniknione, dlatego infrastruktura drogowa musi być projektowana i utrzymywana tak, aby wybaczała te błędy i chroniła ludzkie życie.

Drzewa przeznaczone do wycinki w urokliwej alei w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdjęcia: Krzysztof Suchowiecki

Policja: to nie drzewa zabijają

- To nie drzewa zabijają - mówi podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i podkreśla: - One nie wyskakują nagle na drogę i nie wyrastają przy niej w trakcie jednej nocy. Po to przy drogach stoją znaki ostrzegawcze i ograniczające prędkość, by kierowcy mieli świadomość o zagrożeniu wynikającym z bliskiej odległości drzew od drogi. Uderzenie pojazdu w drzewo najczęściej jest skutkiem nadmiernej i niedostosowanej do warunków drogowych prędkości oraz niebezpiecznego wyprzedzania, bądź wymuszania pierwszeństwa przejazdu.

W 2025 roku z 763 wypadków drogowych na Warmii i Mazurach 118 było związanych z najechaniem przez pojazd na drzewo. W tych wypadkach zginęło 30 osób a 151 zostało rannych. Rok wcześniej tego typu wypadków drogowych policja odnotowała 99 i wtedy zginęły 24 osoby a 116 zostało rannych.

- W ostatnich latach średnio w 15 procentach wypadków drogowych okolicznością towarzyszącą było najechanie na drzewo. To też jedna z najczęstszych okoliczności towarzyszących zdarzeniom drogowym, w których ktoś ginie lub zostaje ranny. Jedna trzecia ofiar śmiertelnych zeszłorocznych wypadków drogowych to te związane z najechaniem na drzewo - dodaje policjant.

Aleja drzew przeznaczona do wycinki w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdjęcia: Natalia Tejs

Samorządy na temat wycinki drzew

Natalia Tejs, która prowadzi w mediach społecznościowych profil "Skraj drzew - STOP wycince drzew na Warmii", twierdzi, że można byłoby uniknąć wycinki, gdyby drzewa były otoczone odpowiednią opieką. Sporo do poprawy mają w tym aspekcie drogowcy.

- Drzewa są zaniedbane, od lat nie są pielęgnowane. Zamiast pielęgnacji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie woli zlecić wycinkę, bo to spadnie na gminy - mówi w rozmowie z tvn24.pl.

Drzewa rosnące przy drogach wojewódzkich, które zostały wytypowane do wycinki i oznakowane, będą mogły zostać usunięte dopiero i pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, które wymagają uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Samo oznakowanie drzew nie jest równoznaczne z ich wycinką.

- Samo oznakowanie drzew przez zarządcę drogi absolutnie nie przesądza o ich usunięciu. Każdy przypadek podlega dwuetapowej weryfikacji: najpierw przez właściwą gminę, a następnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Naszym priorytetem jest ochrona zdrowych okazów. Decyzje opieramy na szczegółowej analizie, obejmującej ocenę posuszu w koronie, czyli występowania suchych gałęzi i konarów. Weryfikujemy występowanie wad w budowie pnia na przykład pęknięcia lub wypróchnienia - wyjaśnia Justyna Januszewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Aleja drzew przeznaczona do wycinki w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdjęcia: Natalia Tejs

Karol Lizurej, burmistrz Kętrzyna, przyznaje w rozmowie z tvn24.pl, że do urzędu wpłynął wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej numer 592, wzdłuż ulicy Daszyńskiego

- Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny drzewostanu podjąłem decyzję o wydaniu zgody na usunięcie tylko jednego drzewa - jarzębu pospolitego o obwodzie pnia 80 centymetrów ze względu na jego zły stan zdrowotny. W przypadku pozostałych dziewięciu drzew nie stwierdzono przesłanek uzasadniających ich wycinkę - mówi burmistrz.

Czytaj więcej: Nielegalna wycinka kilkuset drzew. Jest śledztwo

Głos w sprawie zabrała również Beata Harań, burmistrz Dobrego Miasta. W jej opinii, drzewa w dobrym stanie nie powinny być wycinane ze względu na walory krajobrazowe oraz historyczne gminy.

- Gmina przychyli się do decyzji usunięcia drzew nie rokujących do dalszej wegetacji, zagrażających bezpośrednio ruchowi drogowemu oraz bezpieczeństwa mienia i ludzi, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie. Alternatywą jest zobligowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do wykonania cięć fitosanitarnych w obrębie koron drzew oraz usunięcia gałęzi drzew pokrytych jemiołą - dodaje burmistrz Harań.

"Postępowanie w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew wnioskowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie jest obecnie na etapie przeprowadzania oględzin w oparciu o opinię dendrologiczną. Burmistrz Reszla wyda decyzję w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy" - czytamy z kolei w piśmie przysłanym do redakcji przez Urząd Miasta w Reszlu.

Drzewa w skrajni. Powody, dla których je sadzono

Z perspektywy czasu dziś można zadać sobie pytanie, dlaczego kiedyś, głównie w XIX i XX wieku, z tak dużą intensywnością sadzono drzewa w skrajni dróg. Okazuje się, że robiono to głównie w celach praktycznych, ochronnych i gospodarczych.

- Korony drzew dawały cień podróżnym i ich koniom w upalne dni. Zimą i jesienią osłaniały drogi przed silnym wiatrem oraz zapobiegały nawiewaniu i zamarzaniu śniegu na traktach. Szpalery drzew wyznaczały dokładny przebieg szlaku drogowego, zwłaszcza podczas mgły, burzy lub gdy trasa była pokryta grubą warstwą śniegu. W PRL-u drzewa przy drogach chroniły niskiej jakości nawierzchnię bitumiczną przed nagrzewaniem się - wyjaśnia Waldemar Królikowski.

- Obecnie rzeczywistość na polskich drogach jest diametralnie różna od tego, co było jeszcze 30, 40 lat temu. Znacznie większe natężenia ruchu, prędkości przejazdu, a także nowoczesne nawierzchnie odporne na warunki atmosferyczne sprawiły, że podejście zarządców dróg do sposobu utrzymania zieleni przydrożnej musiało ulec zmianie. Nadal pielęgnujemy istniejące drzewa, ale nowe nasadzenia wykonujemy już w oddaleniu od krawędzi jezdni, w bezpiecznej odległości za rowem - dodaje szef Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Aleja drzew przeznaczona do wycinki w okolicach Reszla i Dobrego Miasta Źródło zdjęcia: Krzysztof Suchowiecki

W podobnym tonie wypowiada się Arkadiusz Kuzio, ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zauważa, że w przeszłości ruch na drogach wojewódzkich czy krajowych był dużo mniejszy niż obecnie. W rozmowie z tvn24.pl przywołuje sytuację, w której może dojść do niebezpiecznej sytuacji na drodze, gdy w skrajni rosną drzewa.

- Skrajnia drogowa jest określona ze względu na bezpieczny przejazd i wymijanie się pojazdów na drodze. Jeżeli szerokość drogi nie pozwala na wykonanie takiego manewru bezpiecznie - na przykład zestaw pojazdów ciężarowych nie może zjechać maksymalnie do prawej krawędzi, bo ogranicza go korona drzew i górną częścią naczepy zawadzi o gałęzie - to jest to sytuacja niebezpieczna zagrażająca bezpieczeństwu na drodze. W takim przypadku należy to drzewo wyciąć, ale nie wszystkie drzewa zagrażają bezpieczeństwu. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie pod względem bezpieczeństwa oraz stanu drzewa - kończy Arkadiusz Kuzio.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa OTWOCK

OGLĄDAJ: TVN24