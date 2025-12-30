Kilkanaście samochodów uwięzionych w zaspach

Trudna sytuacja w Elbągu Źródło: TVN24

Straż prowadzi działania w Tylicach w powiecie nowomiejskim, na drodze wojewódzkiej nr 538. Jak przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim mł. bryg. Kamil Szczech droga jest zablokowana.

Rzecznik wyjaśnił, że obecnie strażacy pomagają autom przejechać do najbliższej miejscowości, żeby pługopiaskarki mogły udrożnić przejazd. Na miejscu są strażacy, strażacy ochotnicy i policja.

Alerty RCB, niebezpieczna pogoda

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim; pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60.

Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: gołdapskim, oleckim, ełckim; podlaskim, w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim; mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, sochaczewskim, żyrardowskim, Warszawa, piaseczyńskim, otwockim, wołomińskim, wyszkowskim, mińskim, ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim; kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz; pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk.

Prognozowane są tam zawieje i okresami zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i północno-zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

Na Warmii i Mazurach, Kujawach, Pomorzu Gdańskim, w północnej części Mazowsza i na zachodzie Podlasia ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 w środę. Na centralnym Mazowszu i południowym Podlasiu mają być w mocy do godz. 22 we wtorek.

