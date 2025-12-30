Logo strona główna
Olsztyn

Kilkanaście samochodów uwięzionych w zaspach

Samochody są uwięzione w zaspach
Trudna sytuacja w Elbągu
Źródło: TVN24
W Tylicach (Warmia i Mazury) kierowcy i pasażerowie kilkunastu pojazdów czekają na pomoc od straży pożarnej. Samochody utknęły pod górką i w zaspach. Piaskarki i pługi nie mogą przejechać.

Straż prowadzi działania w Tylicach w powiecie nowomiejskim, na drodze wojewódzkiej nr 538. Jak przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim mł. bryg. Kamil Szczech droga jest zablokowana.

Rzecznik wyjaśnił, że obecnie strażacy pomagają autom przejechać do najbliższej miejscowości, żeby pługopiaskarki mogły udrożnić przejazd. Na miejscu są strażacy, strażacy ochotnicy i policja.

Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie
Samochody utknęły na drodze
Samochody utknęły na drodze
Źródło: KP PSP Nowe Miasto Lubawskie

Alerty RCB, niebezpieczna pogoda

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim; pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60.

Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: gołdapskim, oleckim, ełckim; podlaskim, w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim; mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, sochaczewskim, żyrardowskim, Warszawa, piaseczyńskim, otwockim, wołomińskim, wyszkowskim, mińskim, ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim; kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz; pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk.

Prognozowane są tam zawieje i okresami zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i północno-zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

Na Warmii i Mazurach, Kujawach, Pomorzu Gdańskim, w północnej części Mazowsza i na zachodzie Podlasia ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 w środę. Na centralnym Mazowszu i południowym Podlasiu mają być w mocy do godz. 22 we wtorek.

Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu i rękawy przeciwpowodziowe
Tusk zwołuje pilną naradę wojewodów. "Zagrożenie cofką"
Zderzenie w okolicy Mławy
Śnieżyca, alert RCB. Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Nowe Miasto Lubawskie

