Po nagraniu policjanta komendant traci stanowisko. "Syf na posterunku, podłogi uje****"

Nagranie powstało kilka dni temu na posterunku policji w Tolkmicku, w powiecie elbląskim. Po przyjeździe na miejsce kierownik rewiru dzielnicowych, z powodu braku palacza w jednostce, musiał sam rozpalić w piecu. Do sytuacji związanej z warunkami pracy na posterunku odwołał się w nagraniu, które mimo że było skierowane do wąskiej grupy znajomych policjanta, trafiło do sieci.

"Poniedziałek, 2 lutego. Dziś mam drugą zmianę, ale z racji tego, że na zewnątrz jest minus 21 stopni, trzeba było napalić. W piecu już się pali. Ale taką humoreskę mam. Przed chwilą zadzwonił naczelnik i powiedział, że wyniki z piątkowej służby nie zostały wysłane do dyżurnego. Wytłumaczyłem, że była ogólnopolska awaria systemu i problemy z wysyłaniem wiadomości, o czym mógł nie wiedzieć…" - mówi policjant na nagraniu. W dalszej części nagrania funkcjonariusz nie kryje swojej frustracji, wspominając o braku palacza i sprzątaczki. Dodaje, że policjanci sami muszą dbać o porządek, w tym między innymi odśnieżać podwórko w dni wolne. "Ale taką mam refleksję… K****! Od trzech miesięcy nie ma palacza i sprzątaczki, a raz wyniki nie poszły i jaki to jest k**** problem w tej komendzie. Syf na posterunku, podłogi uje****, palić trzeba w piecu codziennie, przyjeżdżać w dni wolne, podwórko oczyszczać ze śniegu... Wyniki niewysłane…" - mówił zdenerwowany funkcjonariusz.

Oświadczenie KWP w Olsztynie

Do sprawy odniosła się Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. W czwartkowym oświadczeniu czytamy, że komendant wojewódzki "podjął decyzję o wszczęciu procedury w kierunku odwołania Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu z zajmowanego stanowiska".

"W ocenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Komendant Miejski Policji w Elblągu podjął niedostateczne działania, przez co doszło do zaniedbań, które miały negatywny wpływ na sposób funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku i warunki pełnienia tam służby przez policjantów. Wszczęte zostały też czynności kontrolne w jednostce w celu ustalenia pozostałych osób, które były bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie właściwego funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku i mogły zaniedbać swoje obowiązki" - czytamy w oświadczeniu.

Komendant wojewódzki przeprowadził również rozmowę z policjantem, który nagrał film. "Podczas rozmowy policjant przedstawił powody, dla których wykonał nagranie. Wcześniej doprowadziły one do sytuacji, w której samodzielnie w czasie wolnym musiał wykonywać czynności związane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i służby w budynku, za co czuł się odpowiedzialny. Nagranie było przeznaczone dla wąskiego grona odbiorców i nie miał zamiaru go upubliczniać, a przesłał w prywatnej korespondencji ze znajomym" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Kierownik rewiru dzielnicowych w Tolkmicku został upomniany przez komendanta za sposób przekazania informacji. Jak czytamy w oświadczeniu policji, w opinii komendanta takie zachowanie jest "naganne i godzi w innych funkcjonariuszy oraz policyjny mundur".

"Tworzenie właściwych warunków socjalnych w miejscach pełnienia służby przez policjantów, jest jednym z priorytetów kierownictwa Policji" - czytamy na końcu.

