Olsztyn

Zmarł były senator i wicewojewoda Sławomir Sadowski

Nie żyje Sławomir Sadowski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski i senator dwóch kadencji, znany także jako nauczyciel i działacz społeczny z Elbląga. Poseł PiS Andrzej Śliwka poinformował, że Sadowski odszedł po ciężkiej chorobie.

W wieku 77 lat po ciężkiej chorobie, zmarł Sławomir Sadowski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski i senator dwóch kadencji. O śmierci związanego z Elblągiem nauczyciela i samorządowca poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.

- Była świetnym pedagogiem i historykiem, osobą bardzo zaangażowaną społecznie, która uczestniczyła w setkach akcji charytatywnych. Przedkładał dobro innych nad swoje. Był bardzo dobrym człowiekiem, jednocześnie lojalnym, uczciwym. Związany z Porozumieniem Centrum i z PiS. Pokazywał, że w polityce nie można chodzić na skróty tylko trzeba realizować zadania i był przy tym skuteczny - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Śliwka.

Od nauczyciela do wicewojewody

Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 roku w Pasłęku. Po studiach na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. W latach 1994-2000 pełnił społecznie funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu, organizując spotkania historyczne dla młodzieży z udziałem naukowców. Na przełomie lat 80. i 90. był współredaktorem lokalnej "Gazety Pasłęckiej", a w latach 1993-1997 pełnił funkcję redaktora naczelnego w innych lokalnych gazetach.

W latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku oraz wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji. Był także członkiem Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa oraz przewodniczącym Komisji Heraldycznej. W latach 2005-2011 był senatorem RP, a w 2014 roku został wybrany radnym województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 2015-2023 pełnił funkcję wicewojewody warmińsko-mazurskiego.

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk

Elblągzmarł..., nekrologi
