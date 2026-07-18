Samozapłon i pożar przyczepy kempingowej na S7. Nagranie
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Do pożaru przyczepy kempingowej doszło na wysokości węzła Nidzica Północ około godziny 19 w sobotę.
- Na jezdni w kierunku Warszawy doszło do samozapłonu przyczepy kempingowej. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał - poinformowała podkomisarz Alicja Pepłowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.
Pożar przyczepy kampingowej na S7
Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że cała naczepa zajęta jest ogniem.
- Pożar został ugaszony przez dwie jednostki straży pożarnej - dodała policjantka. Pojazd ma zostać usunięty, ale jak przekazała Pepłowska, utrudnienia są znikome.
Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: lk