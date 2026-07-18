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Samozapłon i pożar przyczepy kempingowej na S7. Nagranie

Pożar przyczepy kempingowej na S7
Pożar pojazdu na S7, Nidzica
Źródło wideo: Kontakt24 / Wiktoria
Źródło zdj. gł.: Wiktoria / Kontakt24
Przyczepa kempingowa spłonęła doszczętnie na trasie S7 w okolicach Nidzicy (Warmińsko-Mazurskie). Nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do pożaru przyczepy kempingowej doszło na wysokości węzła Nidzica Północ około godziny 19 w sobotę.

- Na jezdni w kierunku Warszawy doszło do samozapłonu przyczepy kempingowej. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał - poinformowała podkomisarz Alicja Pepłowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.

Pożar przyczepy kampingowej na S7

Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że cała naczepa zajęta jest ogniem.

- Pożar został ugaszony przez dwie jednostki straży pożarnej - dodała policjantka. Pojazd ma zostać usunięty, ale jak przekazała Pepłowska, utrudnienia są znikome.

Źródło: Kontakt24
Autorka/Autor: lk
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Tagi:
WypadkiPożaryUlice
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