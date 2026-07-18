Olsztyn Samozapłon i pożar przyczepy kempingowej na S7. Nagranie

Pożar pojazdu na S7, Nidzica Źródło wideo: Kontakt24 / Wiktoria Źródło zdj. gł.: Wiktoria / Kontakt24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do pożaru przyczepy kempingowej doszło na wysokości węzła Nidzica Północ około godziny 19 w sobotę.

- Na jezdni w kierunku Warszawy doszło do samozapłonu przyczepy kempingowej. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał - poinformowała podkomisarz Alicja Pepłowska, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy.

Pożar przyczepy kampingowej na S7

Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że cała naczepa zajęta jest ogniem.

- Pożar został ugaszony przez dwie jednostki straży pożarnej - dodała policjantka. Pojazd ma zostać usunięty, ale jak przekazała Pepłowska, utrudnienia są znikome.