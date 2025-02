Karetka w rowie, kierowca i pielęgniarka w szpitalu

czytaj dalej

1089 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. USA chcą doprowadzić do zawieszenia broni do Wielkanocy, w Arabii Saudyjskiej ma dojść do rozmów przedstawicieli USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny, a Wołodymyr Zełenski rozpoczął oficjalną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W samej Ukrainie ponad 100 tysięcy ludzi pozostaje bez dostaw ciepła po ataku rosyjskiego drona na Mikołajów. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.