Brutalne pobicie 20-latka w parku. Nowe informacje ze szpitala

Grupa młodych mężczyzn pobiła w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) 20-latka, który w krytycznym stanie trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali siedmiu podejrzanych w wieku od 16 do 19 lat. Czterech trafiło do aresztu. Jak informuje wicedyrektor szpitala w Piszu, gdzie przebywa 20-latek, jego stan się pogorszył. Śledczy ustalają kolejnych podejrzanych.

- Jest w stanie krytycznym i stan ten się pogorszył. W badaniach są cechy śmierci mózgowej. Pacjent nie rokuje - powiedział w rozmowie z tvn24.pl lekarz Tomasz Rydzewski, wicedyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu.

Chodzi o 20-latka, który trafił do szpitala po tym, jak został brutalnie pobity przed jednym ze sklepów nocnych w piskim parku.

Do pobicia doszło w parku Źródło: TVN24

Pięciu mężczyznom grozi do 10 lat więzienia

Do zdarzenie doszło w piątek (25 kwietnia) po godzinie 22. Policja zatrzymała siedem osób - pięciu mężczyzn w wieku od 17 do 18 lat oraz dwóch 16-latków.

Pięciu mężczyznom przedstawione zostały zarzuty z artykułu 158 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring Źródło: TVN24

To mieszkańcy powiatu piskiego - Leon Ch. (lat 17), Wojciech S. (lat 17), Aleksander P. (lat 18), Dominik B. (lat 17) oraz Karol G. (lat 17).

Jak pisze w komunikacie Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, piska prokuratura rejonowa zarzuca im, że "działając wspólnie i w porozumieniu brali udział w pobiciu pokrzywdzonego zadając mu uderzenia rękoma po całym ciele i kopiąc po całym ciele, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci m.in. rozległego krwawienia podpajęczynówkowego i krwawienia do układu komorowego, co stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu".

Dwóch 16-latków z dozorem kuratora

Prokuratura prosiła sąd o zastosowanie wobec pięciu mężczyn najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd uwzględnił wniosek wobec czterech podejrzanych.

Jak informuje, w rozmowie z tvn24.pl, Daniel Brodowski, prokuratura nie będzie odwoływać się od decyzji sądu, złoży natomiast zażalenie jeśli chodzi o rozpatrzenie wniosku dotyczącego dwóch nieletnich.

- Prokuratura chciała, żeby 16-latkowie trafili do specjalistycznej placówki. Sąd zdecydował się jednak na to, że zostali oddani pod dozór kuratora - zaznacza Brodowski.

Szukają kolejnych podejrzanych

Prokuratura skierowała do wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego w Piszu stosowne materiały.

- Śledztwo jest w toku. Policja ustala kolejnych podejrzanych. W zdarzeniu brało udział więcej osób niż te siedem, które zostały zatrzymane - zaznacza Daniel Brodowski.

Jak wcześniej informował prokurator rejonowy w Piszu Rafał Kulągowski, całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring i trwało przez zaledwie siedem sekund. Policja podawała natomiast, że od pewnego czasu w parku dochodzi do interwencji - np. w związku z zakłócaniem ciszy nocnej.

W środę (30 kwietnia) wieczorem w miejscu zdarzenia odbył się pokojowy protest przeciwko przemocy i obojętności społecznej.