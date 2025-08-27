Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 7 w Pieckach w powiecie mrągowskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu dwóch ciężarówek na drodze krajowej numer 58 w okolicy skrzyżowania Pisz-Szczytno.
"57-letni kierujący pojazdem ciężarowym scania z naczepą, z nieustalonych jak na razie przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z pojazdem ciężarowym MAN, którym kierował 29-letni mężczyzna. Następnie kierujący pojazdem marki Scania zjechał z drogi i uderzył w ścianę budynku" - poinformowała mrągowska policja.
Obaj kierujący byli trzeźwi, zostali przewiezieni do szpitala na badania. Nic poważnego im się nie stało.
Droga w kierunku Szczytna była przez kilka godzin zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
Aktualnie ruch odbywa się bez przeszkód.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mrągowie