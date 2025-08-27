Piecki. Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 7 w Pieckach w powiecie mrągowskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zderzeniu dwóch ciężarówek na drodze krajowej numer 58 w okolicy skrzyżowania Pisz-Szczytno.

"57-letni kierujący pojazdem ciężarowym scania z naczepą, z nieustalonych jak na razie przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z pojazdem ciężarowym MAN, którym kierował 29-letni mężczyzna. Następnie kierujący pojazdem marki Scania zjechał z drogi i uderzył w ścianę budynku" - poinformowała mrągowska policja.

Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku Źródło: KPP w Mrągowie

Obaj kierujący byli trzeźwi, zostali przewiezieni do szpitala na badania. Nic poważnego im się nie stało.

Droga w kierunku Szczytna była przez kilka godzin zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

Ciężarówka uderzyła w ścianę budynku Źródło: KPP w Mrągowie

Aktualnie ruch odbywa się bez przeszkód.

OGLĄDAJ: TVN24 HD