Olsztyn

Kupił album o obozie jenieckim, miasto reaguje

pap_20150623_0M9
Aukcja pamiątek po ofiarach niemieckich zbrodni. Zareagowało MSZ
Źródło: TVN24
Pasjonat historii - na fali informacji o wystawieniu przez niemiecki dom aukcyjny na sprzedaż pamiątek po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych - poinformował w mediach społecznościowych, że ma album o niemieckim obozie jenieckim Stalag IB. Ratusz w Olsztynku zadeklarował chęć przejęcia albumu.

Informacja o posiadaniu albumu pojawiła się w mediach społecznościowych u jednego z pasjonatów lokalnej historii.

"Kilka lat temu kupiłem album fotograficzny o dużej wartości historycznej, należący do członka załogi - prawdopodobnie zastępcy komendanta - Stalagu IB Hohenstein (Olsztynek), w którym zginęło około 50 tysięcy ludzi. Znajdują się w nim również zdjęcia drastyczne. Zgadzam się, że album ten powinien docelowo trafić do zbiorów państwowych i zapewne kiedyś go tam przekażę" - napisał na portalu społecznościowym pasjonat historii Mazur.

"Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu"

"Pamięć o ofiarach nie może być przedmiotem handlu"

Polska
"Bulwersujący przypadek" na niemieckiej aukcji

"Bulwersujący przypadek" na niemieckiej aukcji

Polska

W niedzielę ujawniono, że niemiecki dom aukcyjny wystawił na sprzedaż pamiątki i dokumenty po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku oraz ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej przez sowietów. W wyniku reakcji polskich władz licytacja została anulowana. Dom aukcyjny zdjął ją ze strony internetowej, nie zamieścił jednak żadnego wyjaśnienia czy komentarza.

Po burzy medialnej związanej z tym wydarzeniem sprawę komentowali lokalni kolekcjonerzy. Jeden z nich poinformował, że "pamiątkami obozowymi w Polsce handluje się od lat".

"Moim zdaniem nie ma w tym nic zdrożnego. W obiegu wciąż znajduje się korespondencja więźniów oraz członków załóg obozowych, którą nabywają kolekcjonerzy opracowujący te materiały i prowadzący nad nimi badania" - podał internauta.

Reakcja samorządu

Na ten wpis zareagował samorząd Olsztynka, który w swoim budynku prowadzi Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka.

- Skontaktowaliśmy się autorem i zadeklarowaliśmy gotowość przyjęcia oraz właściwego zabezpieczenia posiadanych przez niego eksponatów. Cenimy inicjatywę i odpowiedzialność osób, które takie pamiątki przechowują i zawsze staramy się, by ich ostatecznym miejscem były zasoby instytucji dbających o pamięć i edukację historyczną - przekazał PAP burmistrz Olsztynka Robert Waraksa.

- Jesteśmy otwarci na współpracę i zainteresowani przyjmowaniem eksponatów o szczególnej wartości historycznej - zwłaszcza takich, które mogą poszerzyć naszą wiedzę o losach jeńców Stalagu IB. Zwracają się do nas na przykład archeolodzy, którzy badają grunty pod inwestycje z pytaniem, czy jak coś znajdą przyjmiemy te artefakty - powiedział burmistrz.

Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Źródło: Tomasz Waszczuk/PAP

Historia obozu

Stalag I B to obóz jeniecki, który funkcjonował na obrzeżach dzisiejszego Olsztynka. Według historyków przez ten obóz w latach 1939-45 mogło się przewinąć nawet 650 tysięcy jeńców polskich, włoskich, francuskich, belgijskich i rosyjskich. Te same dane wskazują na śmierć około 55 tysięcy ludzi. Pierwsi jeńcy, którzy tam trafili byli obrońcami Twierdzy Modlin.

Robert Waraksa - nowy burmistrz Olsztynka
Robert Waraksa - nowy burmistrz Olsztynka
Źródło: tvn24

- Do dziś przyjeżdżają do nas potomkowie jeńców tego obozu. Osobiście niedawno oprowadzałem dwie Włoszki, których bliski był więziony w tym obozie - powiedział Waraksa.

Poza zorganizowanym w gmachu olsztyneckiego ratusza muzeum o historii Stalagu IB nie opowiada żadna inna forma upamiętnienia. Co więcej, w ostatnich latach osoby prywatne kupiły działki w miejscu dawnego obozu i zamierzały tam budować domy. Burmistrz Waraksa powiedział PAP, że samorząd Olsztynka zamienił się na działki i obecnie jest właścicielem sporej parceli na terenie dawnego obozu.

- Pracujemy nad koncepcją zagospodarowania terenu pamięci, włącznie z cyfrowym modelem 3D i wizualizacją przyszłego miejsca upamiętnienia. Wyłoniliśmy już wykonawcę tych prac - powiedział PAP burmistrz Olsztynka. Koncepcja upamiętnienia Stalagu IB powinna być wypracowana w przyszłym roku.

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Waszczuk/PAP

Warmińsko-MazurskieOlsztynekII wojna światowa
