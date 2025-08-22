Wyciek z jadącej betoniarki. Nagranie

Olsztyn. Betoniarka zgubiła ładunek

W środę (20 sierpnia) do olsztyńskiej straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące rozlanej na jezdni masy betonowej. Do zdarzenia doszło około godziny 15.40 na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Żeromskiego.

Na nagraniu opublikowanym przez strażników miejskich widać, jak w pewnym momencie z jadącej betoniarki na drogę wylewa się betonowa masa.

Mandat dla kierowcy

"Znaczna ilość betonu zalegająca na jezdni stwarzała zagrożenie dla kierowców i mogła doprowadzić do kolizji" - podkreślili w komunikacie strażnicy miejscy.

Wyciek z jadącej betoniarki Źródło: Straż Miejska w Olsztynie

Dzięki zapisom z monitoringu i pracy dyżurnego udało się ustalić pojazd, z którego doszło do wycieku. Kierowca dostał mandat.

"Każdy uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz do właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla innych użytkowników dróg" - przypomnieli strażnicy.