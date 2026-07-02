Olsztyn Nastolatkowie planowali zamachy na kościoły i szkoły. Jest akt oskarżenia Oprac. Michał Malinowski |

Podejrzani "o planowanie czynu o charakterze terrorystycznym". Jacek Dobrzyński o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Akt oskarżenia obejmuje czterech mężczyzn w wieku 19-20 lat. W kwietniu ubiegłego roku służby zatrzymały dwóch pierwszych, kolejnego na początku czerwca, a czwartego - we wrześniu.

- Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i okolic powiatu olsztyńskiego. Część z nich uczyła się w tej samej szkole - powiedział prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

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Prokurator Brodowski przekazał, że postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w wyniku działań podjętych przez ABW i monitorowania przez nią forów internetowych. Poinformował, że u podejrzanych zabezpieczono urządzenia teleinformatyczne, z których udało się odzyskać treści wskazujące na przygotowywanie przez nich czynów o charakterze terrorystycznym, m.in. związanych z budową urządzeń wybuchowych z powszechnie dostępnych składników, czyli tzw. improwizowanych ładunków wybuchowych i koktajlów Mołotowa.

- Interesowały ich miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna, kulturowa - przekazał Brodowski.

Podał, że zarzuty obejmują m.in. uczestniczenie w szkoleniach strzeleckich i militarno-taktycznych w celu popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa o charakterze terrorystycznym, posiadanie wyrobów pirotechnicznych.

Zarzucono im też podejmowanie czynności, które miały stworzyć warunki do czynów o charakterze terrorystycznym - m.in. poprzez porozumienie z innymi osobami, uzyskiwanie środków o właściwościach pirotechnicznych, łatwopalnych, czy zbieranie informacji dotyczących lokalizacji konkretnych miejsc planowanych zamachów oraz konstrukcji materiałów wybuchowych.

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Informację o zakończeniu śledztwa jako pierwsze podało RMF 24.

Olsztyn. Planowali ataki, usłyszeli zarzuty

W czerwcu 2025 roku służby poinformowały o śledztwie dotyczącym planowanych ataków terrorystycznych, w którym podejrzanymi są mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Według ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych oraz instrukcje dotyczące konstruowania układów wybuchowych. Uczęszczali na strzelnicę i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie czterech 19-letnich wówczas mężczyzn - kolegów z jednego podwórka, którzy chodzili do tej samej szkoły średniej. Zarzuty dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zagrożenie karą wynosi od roku do 10 lat. Podejrzani usłyszeli także zarzuty dotyczące uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

19-latkowie analizowali zamachy, jakie były w Norwegii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych. - Analizowali to też pod kątem popełnianych błędów przez sprawców. I to jest najbardziej przerażające, dlatego że oni doskonalili swoje umiejętności, ściągali informacje z internetu, jak budować ładunki wybuchowe, jak ćwiczyć strzelanie w terenie, ale też w obiektach zamkniętych - mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.