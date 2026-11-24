Olsztyn Były prokurator wziął zaliczki i zniknął. Klienci odkryli, że siedzi w więzieniu Damian Nowicki |

Dr Chojniak: Kodeks karny jest zdemolowany przez zmiany prawa, które były robione na kolanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, poinformował, że prowadzone jest dochodzenie wyjaśniające, czy były prokurator doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ludzi, którzy chcieli skorzystać z jej usług prawnych. Przyznał, że jedno postępowanie łączy w sobie trzy zawiadomienia, każde złożone przez inną osobę.

Prawnik w 2013 roku został skazany prawomocnie za jazdę pod wpływem alkoholu, w związku z czym został wydalony z prokuratury. Po tym zdarzeniu otworzył kancelarię, w której oferował usługi doradztwa prawnego. Profil w mediach społecznościowych byłego prokuratora zawiera wiele zdjęć wyroków korzystnych dla jego klientów, a także zdjęcie prawnika przed sądem w Szczytnie. Mając wyrok karny, były prokurator nie mógł reprezentować klientów przed sądem. Zabrania tego prawo.

- Będziemy wyjaśniać, czy to robił. Zdjęcia wyroków to jeszcze nie dowód na to, że występował przed sądem w roli pełnomocnika, ale będziemy to weryfikować - zapewnił prokurator Brodowski.

Były prokurator odsiaduje wyrok

W ostatnim czasie lokalne fora internetowe zapełniły się postami dotyczącymi kontaktu z prawnikiem. Ludzie podawali, że były prokurator przyjął od nich sprawy do prowadzenia i pieniądze, a nie ma z nim kontaktu. Okazało się, że powodem takiego stanu jest to, iż były prokurator trafił do więzienia.

Rzecznik prasowy sądu okręgowego Adam Barczak poinformował, że "mężczyzna odbywa obecnie karę roku pozbawienia wolności" wymierzoną mu za sześć przestępstw "polegających na prowadzeniu pojazdów mechanicznych pomimo obowiązujących zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonych wcześniej prawomocnymi wyrokami sądowymi oraz pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami". - Jeden z przypisanych mu czynów polegał również na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości - podał sędzia Barczak.

Były prokurator na prowadzeniu auta mimo zakazów sądowych został złapany od marca do listopada 2024 roku w Mrągowie i Szczytnie. Sędzia Barczak poinformował, że "wobec tego mężczyzny zapadły inne prawomocne rozstrzygnięcia sądów rejonowych Okręgu Olsztyńskiego", między innymi sąd w Olsztynie w grudniu 2025 roku skazał go za osiem przestępstw (jazda po pijanemu i wbrew zakazowi w Mrągowie i Olsztynie). Rok więzienia za te czyny były prokurator ma odsiadywać od 21 maja 2027 roku do 20 maja 2028 roku.

Lista wyroków byłego prokuratora

Sąd w Bartoszycach w sierpniu 2024 roku skazał byłego prokuratora za prowadzenie auta mimo cofnięcia uprawnień (grzywnę zamieniono mu na 117 dni aresztu). Sąd w Lidzbarku Warmińskim w październiku 2024 roku skazał go za prowadzenie auta mimo orzeczonego sądowego zakazu - policja złapała go za to we wsi Rogóż. Tę karę ma odsiadywać od 20 maja 2028 roku do 9 czerwca 2028 roku.

Sędzia Barczak poinformował też, że w maju 2025 roku sąd w Szczytnie skazał byłego prokuratora za uporczywe niewpłacanie w terminie należnego podatku VAT za 2024 rok. Łączna kwota tych należności przekroczyła 30 tysięcy złotych. "W związku z nieuiszczeniem pozostałej części tej grzywny sąd zarządził następnie wykonanie zastępczej kary dwóch dni pozbawienia wolności" - poinformował rzecznik sądu.

Były prokurator chce skrócić czas przebywania w więzieniu i wniósł o wymierzenie mu tzw. wyroku łącznego. Sprawę tę prowadzi sąd w Kętrzynie. Z kolei sąd w Olsztynie jest w toku rozpoznawania sprawy o kolejną jazdę wbrew zakazowi sądowemu i oszustwo. Następna rozprawa odbędzie się w grudniu.