Olecko (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Google Earth

"W próbkach wody systemu wodociągowego w Olecku (województwo warmińsko-mazurskie) wykryto bakterie grupy coli"- informuje burmistrz miasta Karol Sobczak.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku precyzuje, że woda nie nadaje się do spożycia w całym mieście i powiecie oleckim, w sumie w ponad 40 miejscowościach.

Odwołane zajęcia w szkołach

Z powodu zanieczyszczenia odwołane zostały zajęcia w placówkach oświatowych do końca tygodnia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej.

Będą beczkowozy i sprzęt do paczkowania wody

Miasto zorganizowało mobilne punkty poboru wody.

W południe w Olecku zbierze się sztab kryzysowy, w którym weźmie udział wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Jak informuje Tomasz Bartnik, pełnomocnik wojewody, w środę do Olecka trafią beczkowozy i sprzęt do paczkowania wody zakupiony niedawno ze środków przeznaczonych na obronę cywilną.

Opracował Tomasz Mikulicz