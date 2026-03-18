"W próbkach wody systemu wodociągowego w Olecku (województwo warmińsko-mazurskie) wykryto bakterie grupy coli"- informuje burmistrz miasta Karol Sobczak.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku precyzuje, że woda nie nadaje się do spożycia w całym mieście i powiecie oleckim, w sumie w ponad 40 miejscowościach.
Odwołane zajęcia w szkołach
Z powodu zanieczyszczenia odwołane zostały zajęcia w placówkach oświatowych do końca tygodnia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej.
Będą beczkowozy i sprzęt do paczkowania wody
Miasto zorganizowało mobilne punkty poboru wody.
W południe w Olecku zbierze się sztab kryzysowy, w którym weźmie udział wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Jak informuje Tomasz Bartnik, pełnomocnik wojewody, w środę do Olecka trafią beczkowozy i sprzęt do paczkowania wody zakupiony niedawno ze środków przeznaczonych na obronę cywilną.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: PAP
