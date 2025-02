Wjechali autem na jezioro. 800 metrów od brzegu lód się załamał i wpadli do wody

Nie potrafili wyjaśnić, dlaczego to zrobili

Tydzień wcześniej auto wpadło do wody obok plaży

- W niedzielę widzieliśmy pięć takich przypadków. Tam jednak kierowcy jechali tuż przy brzegu, co nie znaczy, że nie narażali się na niebezpieczeństwo. W sobotę, 15 lutego, w rejonie plaży, czyli przy brzegu, również w Nowych Gutach, mieliśmy zgłoszenie, że auto wpadło do wody. Gdy przybyliśmy na miejsce, nikogo już nie było, ale widzieliśmy ślady, że ktoś niedługo wcześniej musiał wyciągać samochód na brzeg – zaznacza Świderski.

Policja o braku przepisów, na podstawie których można byłoby za to karać

- Natomiast jeśli samochód wpadnie do wody i dojdzie do wycieku płynów eksploatacyjnych możemy nałożyć karę za spowodowanie zanieczyszczenia w środowisku. A jeżeli kierowca, na przykład driftując na jeziorze, stwarzałby zagrożenie dla łowiących tam wędkarzy, można pociągnąć go do odpowiedzialności w ramach przepisów dotyczących narażenia innej osoby na utratę życia lub zdrowia. Każdy przypadek oceniany jest jednak indywidualnie – mówi policjant.