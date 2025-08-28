Po polowaniu jeden myśliwy postrzelił drugiego

"Myśliwi będą mieć nieograniczoną władzę". Projekt PSL-u wzbudził kontrowersje (materiał z 19.03.2025) Źródło: "Fakty" TVN

Do zdarzenia doszło po północy ze środy na czwartek w powiecie nidzickim.

- Do niekontrolowanego strzału oddanego przez 45-latka doszło najprawdopodobniej podczas rozładowywania broni po zakończonym polowaniu. Kula, prawdopodobnie rykoszetem, raniła w okolice lewego kolana 40-letniego mężczyznę. Obaj to myśliwi, byli trzeźwi - przekazała asp. Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji.

Ranny został karetką pogotowia przewieziony do szpitala. Według policji, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wyjaśniają dokładne okoliczności

Funkcjonariusze wyjaśniają teraz okoliczności tego zdarzenia, m.in. to, w jaki sposób doszło do oddania strzału, czy polowanie było zgłoszone i czy zachowano zasady bezpieczeństwa.

- Prokuratura Rejonowa w Nidzicy czeka na materiały od policji. Podejmowane są czynności procesowe w niezbędnym zakresie, związane z zabezpieczeniem dowodów - powiedział Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Informację o zdarzeniu pierwsze podało RMF FM 24.