Olsztyn Pacjent zaatakował personel szpitala. Cztery osoby pokrzywdzone Oprac. Natalia Grzybowska |

Pacjent zaatakował personel szpitala w Morągu. Cztery osoby pokrzywdzone Źródło wideo: KPP Ostróda Źródło zdj. gł.: KPP Ostróda

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 19 listopada wieczorem, na jednym z oddziałów szpitala w Morągu. Jak przekazała policja, pacjent podczas wykonywania czynności przez personel medyczny naruszył nietykalność cielesną pracowników. Podczas incydentu pokrzywdzone zostały cztery osoby.

Jedna z nich doznała obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres dłuższy niż siedem dni.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego

Policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Następnego dnia usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, połączonego ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu trwającego dłużej niż siedem dni. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Policjanci wspólnie z prokuratorem skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 53-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna trafił do zakładu karnego.

Źródło: Google Maps