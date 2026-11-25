Pacjent zaatakował personel szpitala. Cztery osoby pokrzywdzone
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 19 listopada wieczorem, na jednym z oddziałów szpitala w Morągu. Jak przekazała policja, pacjent podczas wykonywania czynności przez personel medyczny naruszył nietykalność cielesną pracowników. Podczas incydentu pokrzywdzone zostały cztery osoby.
Jedna z nich doznała obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres dłuższy niż siedem dni.
Mężczyzna trafił do zakładu karnego
Policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Następnego dnia usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, połączonego ze spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu trwającego dłużej niż siedem dni. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
Policjanci wspólnie z prokuratorem skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 53-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna trafił do zakładu karnego.