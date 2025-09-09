Logo strona główna
Olsztyn

Przyłożyli nóż do szyi i zażądali kodu do sejfu

Trafili na trzy miesiące do aresztu
Mikołajki. Pobili i okradali gościa hotelu, przebili opony w samochodzi. Policja zatrzymała Polaka i Armeńczyka
Źródło: KPP Mrągowo 
Policjanci przyznają, że takich przestępstw nie notowali od lat. Kojarzą się raczej z latami 90. i początkiem XXI wieku. Dwaj mężczyźni weszli do pokoju hotelowego w Mikołajkach (Warmińsko-Mazurskie), gdzie pobili i – przykładając mu nóż do szyi - okradli przebywającego tam mężczyznę. Na koniec przebili opony w jego porsche. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych.

Do napadu doszło pod koniec sierpnia w Mikołajkach. Do pokoju hotelowego weszło dwóch mężczyzn. Obudzili śpiącego mężczyznę i zażądali od niego pieniędzy, grożąc mu przy tym śmiercią.

Jak informuje podkomisarz Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, jeden ze sprawców dwa razy groził hotelowemu gościowi nożem, drugi bił go pięściami po głowie. Gdy napastnicy znaleźli hotelowy sejf, przyłożyli mężczyźnie nóż do szyi, by podał im kod otwierający skrytkę.

Trafili na trzy miesiące do aresztu
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Źródło: KPP Mrągowo

Zabrali pieniądze, ekskluzywne okulary przeciwsłoneczne i złoty łańcuszek

– Z sejfu zabrali 2,5 tys. zł, do tego ekskluzywne okulary przeciwsłoneczne i złoty łańcuszek – zaznacza policjantka.

Wartość skradzionych rzeczy to 38,5 tys. zł. Dodatkowo mężczyźni, uciekając, przebili w porsche ofiary trzy opony.

Odpowiedzą za rozbój
Odpowiedzą za rozbój
Źródło: KPP Mrągowo

Podejrzani to Polak i Armeńczyk

Napadnięty nie zgłosił sprawy miejscowej policji, tylko zrobił to po powrocie do domu. Podejrzanych zatrzymali policjanci z Mrągowa. To 50-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego oraz 45-letni obywatel Armenii, który był poszukiwany przez sąd w Łowiczu do odbycia 20 dni aresztu za inne przestępstwa.

Obaj odpowiedzą za rozbój. Trafili na trzy miesiące do aresztu. Policja w Mrągowie od lat nie notowała podobnych spraw, bo do takich przestępstw dochodziło w latach 90. i na początku XXI wieku.

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Mrągowo

