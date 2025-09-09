Mikołajki. Pobili i okradali gościa hotelu, przebili opony w samochodzi. Policja zatrzymała Polaka i Armeńczyka Źródło: KPP Mrągowo

Do napadu doszło pod koniec sierpnia w Mikołajkach. Do pokoju hotelowego weszło dwóch mężczyzn. Obudzili śpiącego mężczyznę i zażądali od niego pieniędzy, grożąc mu przy tym śmiercią.

Jak informuje podkomisarz Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, jeden ze sprawców dwa razy groził hotelowemu gościowi nożem, drugi bił go pięściami po głowie. Gdy napastnicy znaleźli hotelowy sejf, przyłożyli mężczyźnie nóż do szyi, by podał im kod otwierający skrytkę.

Zabrali pieniądze, ekskluzywne okulary przeciwsłoneczne i złoty łańcuszek

– Z sejfu zabrali 2,5 tys. zł, do tego ekskluzywne okulary przeciwsłoneczne i złoty łańcuszek – zaznacza policjantka.

Wartość skradzionych rzeczy to 38,5 tys. zł. Dodatkowo mężczyźni, uciekając, przebili w porsche ofiary trzy opony.

Podejrzani to Polak i Armeńczyk

Napadnięty nie zgłosił sprawy miejscowej policji, tylko zrobił to po powrocie do domu. Podejrzanych zatrzymali policjanci z Mrągowa. To 50-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego oraz 45-letni obywatel Armenii, który był poszukiwany przez sąd w Łowiczu do odbycia 20 dni aresztu za inne przestępstwa.

Obaj odpowiedzą za rozbój. Trafili na trzy miesiące do aresztu. Policja w Mrągowie od lat nie notowała podobnych spraw, bo do takich przestępstw dochodziło w latach 90. i na początku XXI wieku.