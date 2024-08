Nie zauważyła nowego ronda. Otwarto je kilka godzin wcześniej

32-letnia kierująca toyotą przeoczyła nowe, oddane tego dnia do użytku, rondo w Marcinkowie (Warmia i Mazury). Przejechała przez jego środek i uderzyła w barierki.

We wtorek w godzinach popołudniowych do użytku oddano wybudowany odcinek drogi ekspresowej S16, wraz z jednojezdniową obwodnicą Mrągowa w ciągu dróg nr 16 i 59.

Kilka godzin później mrągowscy policjanci zostali skierowani na nowe rondo w miejscowości Marcinkowo, gdzie miało doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili funkcjonariusze, 32-letnia mieszkanka Olsztyna, kierująca pojazdem marki Toyota, jadąc od Olsztyna w kierunku Mikołajek drogą ekspresową nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, przez co nie zauważyła na ronda. Przejechała przez jego środek i uderzyła w bariery ochronne.