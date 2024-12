Pijany z dożywotnim zakazem wjechał w rodzinę. "Chcę naprawić szkodę i krzywdy"

Przed sądem rejonowym w Morągu (woj. warmińsko-mazurskie), we wtorek miał zacząć się proces Tymoteusza M. Przed rozpoczęciem postępowania obrońca oskarżonego zwrócił się do sądu z wnioskiem o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Powiedział, że jego klient wyraził wolę i chęć pojednania z pokrzywdzonymi w wypadku i z policjantami. - Chce naprawić szkodę i krzywdy. Jego postawa nie zmierza ku wybieleniu się. Oskarżony jest krytyczny wobec swego zachowania – wyjaśnił obrońca.

Potrąceni na świątecznym spacerze

Od kierowcy czuć było woń alkoholu. Po wypadku miał szarpać się z zatrzymującymi go policjantami. Odmówił badania alkomatem. Policjanci przewieźli go do szpitala na badanie krwi, a następnie do policyjnego aresztu. Wynik wskazał prawie dwa promile alkoholu. Okazało się również, że mężczyzna kierował pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.