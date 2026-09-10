Olsztyn 12-latek na hulajnodze uciekał przed policją. Wcześniej jechał środkiem drogi na jednym kole Oprac. Tomasz Mikulicz |

Gliwice. Policyjny pościg za 14-latkiem na hulajnodze Źródło wideo: KMP w Gliwicach Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock

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Policja z Gołdapi dostała we wtorek około godziny 13 zgłoszenie o niebezpiecznym zachowaniu chłopca na hulajnodze elektrycznej. Został zauważony, jak jechał środkiem jezdni na jednym kole.

Według zgłaszającego wykonywał też inne niebezpieczne manewry i nie reagował na obecność innych pojazdów. I nawet gdy zwrócono mu uwagę, nie zamierzał zmienić swego zachowania.

Chcieli odwieźć go do matki, zaczął uciekać

Gdy na miejsce przyjechali policjanci i ustalili tożsamość chłopca, ten twierdził, że posiada uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną. Okazało się jednak, że ma 12 lat, a od marca zmieniły się przepisy i z e-hulajnóg mogą samodzielnie korzystać osoby po 13. roku życia, a nie jak wcześniej już po 10.

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Gdy mundurowi chcieli odwieźć chłopca do matki, ten uruchomił hulajnogę i zaczął uciekać.

"Po krótkim czasie małoletni został zatrzymany. O całym zdarzeniu poinformowano matkę chłopca. Sprawą nieodpowiedzialnego zachowania 12-latka zajmie się sąd rodzinny" - pisze w komunikacie aspirant Marta Domańska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.