Wybuch gazu w domu, część budynku zawaliła się

Do wybuchu doszło w środowe popołudnie na ulicy Kajki w Giżycku. Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku Grzegorz Zubowicz poinformował, że dom nie był podłączony do miejskiej sieci, mieszkaniec używał butli gazowej.

- Do eksplozji doszło na piętrze. Wybuch był tak duży, że górną kondygnację domu niemal rozerwało na pół. Według wstępnej oceny dom nadaje się tylko do rozbiórki, ale oczywiście muszą w tym względzie zapaść decyzje nadzoru budowlanego - powiedział Zubowicz.

Jedna osoba ranna

W domu, w którym doszło do wybuchu, mieszkał około 50-letni mężczyzna. Z poparzeniami ciała i dróg oddechowych trafił do giżyckiego szpitala. Gdy zabierała go karetka, był przytomny, zapewniał strażaków, że w czasie wybuchu nikogo innego nie było w budynku. - Patrząc na stan budynku to naprawdę cud, że ten człowiek z tego wyszedł - przyznał strażak.