Wpadł do studni z wodą, konieczna była reanimacja
Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednej z posesji w powiecie giżyckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do studni z wodą.
Na miejscu interweniowali strażacy, którym udało się wydobyć poszkodowanego. Ratownicy reanimowali mężczyznę, przywracając mu funkcje życiowe.
"Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia, zabezpieczono i oświetlono teren działania oraz sprawiono trójnóg ratowniczy, wprowadzono ratownika, który dotarł i ewakuował poszkodowanego bez czynności życiowych na powierzchnię. Osoba została przekazana ratownikom, którzy niezwłocznie podjęli czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.
Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
Źródło: tvn24.pl