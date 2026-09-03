Olsztyn Wpadł do studni z wodą, konieczna była reanimacja Oprac. Michał Malinowski |

Mężczyzna wpadł do studni, akcja służb Źródło wideo: KP PSP w Giżycku Źródło zdj. gł.: KP PSP w Giżycku

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Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednej z posesji w powiecie giżyckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do studni z wodą.

Na miejscu interweniowali strażacy, którym udało się wydobyć poszkodowanego. Ratownicy reanimowali mężczyznę, przywracając mu funkcje życiowe.

Mężczyzna wpadł do studni, akcja służb Źródło zdjęcia: KP PSP w Giżycku

"Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia, zabezpieczono i oświetlono teren działania oraz sprawiono trójnóg ratowniczy, wprowadzono ratownika, który dotarł i ewakuował poszkodowanego bez czynności życiowych na powierzchnię. Osoba została przekazana ratownikom, którzy niezwłocznie podjęli czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Mężczyzna wpadł do studni, akcja służb Źródło zdjęcia: KP PSP w Giżycku

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.