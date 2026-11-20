Olsztyn Miała ponad 2,5 promila, uderzyła w auto. Jechała z 12-letnim synem Damian Nowicki |

Jak widzi pijany kierowca? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia drogowego doszło w środę w Giżycku (województwo warmińsko-mazurskie). Przed godziną 15, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kolizji na ulicy Przemysłowej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca osobowym straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w zaparkowane auto.

Wypadek w Giżycku, w aucie 12-latek

Siła uderzenia była na tyle duża, że w samochodzie kobiety uruchomiły się poduszki powietrzne. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Autem podróżował również 12-letni syn kobiety, który został przetransportowany do szpitala w Giżycku na dalsze badania.

- Podczas rozmowy z kierującą funkcjonariusze wyczuli od niej alkohol. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że kobieta miała ponad 2,5 promila w organizmie - podała aspirant sztabowa Iwona Chruścińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Zatrzymane prawo jazdy

Funkcjonariusze zatrzymali kobiecie prawo jazdy w formie elektronicznej, a z uwagi na uszkodzenia pojazdu również dowód rejestracyjny. Kierująca została osadzona w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a po jej wytrzeźwieniu przeprowadzono dalsze czynności procesowe.