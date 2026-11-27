Olsztyn Incydent na ulicach Ełku. Mężczyzna miał pistolet Damian Nowicki |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Ełku

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Do zdarzenia doszło w środę 25 listopada na terenie Ełku. Jeden z mieszkańców zauważył z okna swojego domu podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który w ręce trzymał przedmiot przypominający broń palną. Świadek powiadomił policję, która szybko ustaliła tożsamość mężczyzny i zatrzymała go w mieszkaniu.

Incydent na ulicach Ełku. Mężczyzna miał pistolet Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Ełku

"Kajał się za swój wybryk"

Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili, że podejrzany miał blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Przedmiot rzeczywiście był pistoletem, ale gazowym, którego posiadanie nie wymaga odpowiedniego pozwolenia. Mężczyzna został zabrany na komisariat, a gdy wytrzeźwiał przeprowadzono wobec niego czynności wyjaśniające.

- W trakcie składania zeznań mężczyzna się kajał za swój wybryk, zapewniał, że nie miał złych zamiarów i do nikogo nie mierzył. Mieszkaniec Ełku został wypuszczony z pouczeniem, ale jego broń została zabezpieczona i wysłano do dalszej analizy - powiedziała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ełku.

Funkcjonariuszka podkreśliła, że reakcja świadka była właściwa, bo dzięki temu policjanci szybko zweryfikowali potencjalne zagrożenie.

- Mundurowi nie mają możliwości natychmiastowego rozpoznania czy trzymany przez daną osobę przedmiot jest atrapą, pistoletem pneumatycznym czy prawdziwą bronią palną. Nie wiedząc, z jakim zagrożeniem mają do czynienia, mogą być zmuszeni do zastosowania zdecydowanych, nawet najsurowszych środków - ostrzega.