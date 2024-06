"Ślady po jakiejś libacji". Senator z kontrolą w siedzibie Fundacji "Dumni z Elbląga"

Nowak wpuścił senatora do środka. Ten chciał sprawdzić, czy w budynku jest prowadzona deklarowana wcześniej we wniosku o dotację działalność edukacyjna. Okazuje się, że nie.

- To wygląda tragicznie. Totalny bałagan, ślady po jakiejś libacji. W lodówce znajdował się alkohol, wewnątrz butelki po nim. Żadnych śladów działalności merytorycznej w miejscu, które jest adresowane do młodych ludzi - powiedział w rozmowie z TVN24 Jerzy Wcisło.

Potrzeba zmian w prawie

Jego zdaniem źle się dzieje, że fundacja, która powstaje cztery miesiące przed formalnym zgłoszeniem się do programu, z którego dostała ponad 2 miliony dotacji, może zarządzać przez 3 lata pieniędzmi i kupować nieruchomości czy też prowadzić bliżej nieokreśloną działalność deklarowaną wcześniej jako edukacyjną. Tak się w tym przypadku według senatora nie dzieje i potrzebna jest zmiana prawa, tak by można było szybciej te pieniądze odzyskać.

Kamil Nowak zapytany o to, czy oddał pieniądze, odpowiedział, że sprawa jest na etapie wymiany korespondencji z ministerstwem edukacji i że trafi do sądu. Co jeśli sąd uzna, że należy zwrócić pieniądze? Nowak dodał, że fundacja nie ma pieniędzy i jedyne, co może zwrócić, to nieruchomość.