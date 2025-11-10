Eksplozja gazu i pożar mieszkania w Braniewie Źródło: Portal Braniewo

Do eksplozji gazu i pożaru doszło w poniedziałek w jednym z pięciopiętrowych bloków przy ul. Plac Strażacki w Braniewie. Chwilę przed godziną 14 mieszkańcy usłyszeli potężny huk.

Wybuch gazu w Braniewie

Jak poinformował nas oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, kapitan Karol Machnowski, poszkodowana została jedna osoba. To 74-letnia kobieta, która została poparzona.

W wyniku wybuchu zostały uszkodzone również zaparkowane samochody

Straż pożarna o sile eksplozji

Z budynku ewakuowano 50 lokatorów.

- Siła eksplozji była tak wielka, że ściany budynku na najwyższej kondygnacji zostały uszkodzone. Wyrzuciło dwie ściany zewnętrzne budynku z przodu i z tyłu bloku - mówił Machnowski.

Wybuch w bloku w Braniewie

Jak dodał, przyczyną wybuchu było rozszczelnienie butli z gazem. Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej - w sumie 21 strażaków.

Strażacy musieli usunąć zwisające z budynku elementy, czyli uszkodzone konstrukcje balkonów i okien, ponieważ zagrażały postronnym osobom.

"Budynek wyłączony z użytkowania"

Po eksplozji z budynku ewakuowano 50 mieszkańców. Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki poinformował, że ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. - Wybuch był potężny. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala wojewódzkiego w Elblągu - powiedział burmistrz Braniewa.

Ewakuowani z bloku mieszkańcy najpierw znaleźli schronienie w remizie strażackiej, która jest w sąsiedztwie. Jak informował burmistrz, noc spędzili w pobliskim hotelu. Sielicki w poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych przekazał decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. "Budynek został wyłączony z użytkowania" - podał samorządowiec. I dodał, że zlecona została ekspertyza techniczna.

Mieszkańcy - jak zadeklarował Sielicki - "mają zapewnione wsparcie i bezpieczne schronienie".

