Zmarł ostatni uczestnik bitwy pod Pszczyną. Miał 104 lata

Uczestnik kampanii wrześniowej

Zdzisław Baszak urodził się w 1920 r. w Woli Gręboszowskiej niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej. W wieku 18 lat przeszedł przeszkolenie na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty przy 6. Dywizji Piechoty w Krakowie i został przydzielony do 16. Pułku Piechoty w Tarnowie. Jako dowódca plutonu pułku przemierzył cały szlak bojowy. Był ostatnim żyjącym uczestnikiem bitwy obronnej kampanii wrześniowej stoczonej pod Pszczyną w dniach 1-2 września 1939 roku.

W październiku 1939 r. został zwerbowany do Służby Zwycięstwu Polsce. Po aresztowaniu przez gestapo i ucieczce ukrywał się do czerwca 1944 r. Był żołnierzem AK.

Odznaczony weteran

W 1982 r. przeszedł, jako kombatant, na wcześniejszą emeryturę. Po utworzeniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wstąpił do tej organizacji, zostając kierownikiem inspektoratu Tarnów, a po reorganizacji i utworzeniu okręgu Tarnów, prezesem. Najpierw został awansowany do stopnia pułkownika w stanie spoczynku, następnie do stopnia generała.