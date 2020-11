Secret Service wzmocni ochronę Joe Bidena 

Secret Service zdecydowała o skierowaniu dodatkowych agentów do ochrony Joe Bidena, przygotowując się na ogłoszenie przez niego zwycięstwa w wyborach prezydenckich - poinformowały źródła CNN i "Washington Post". Biden w piątek wysunął się na prowadzenie w Georgii, gdzie do rozdania jest 16 głosów elektorskich, oraz Pensylwanii, gdzie do zdobycia jest ich 20.