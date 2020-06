"Prezydent bardzo dobrze zaczął", ale "niestety nie wytrzymał tej presji"

Duda przypomniał także weto ustawy o Sądzie Najwyższym, także z 2017 roku. - Podpisuje pan wszystko, jest pan notariuszem rządu. To pan jest urzędnikiem, my pana opłacamy, chcemy, żeby pan rządził w imieniu nas wszystkich - kontrował mężczyzna.

"Puszczanie nerwów"

Jej zdaniem Andrzejowi Dudzie należy się "szacunek za to, że podszedł i rozmawiał". - Bo pamiętamy, że władza raczej unika takich spotkań i nie zawsze dobrze z nich wychodzi - dodała. W opinii Materskiej-Sosnowskiej u prezydenta "niestety widać i puszczanie nerwów, i próbę przekonania chyba jednak nie do końca udaną".

- Absolutnie szacunek dla tego obywatela, który pokazał fundamentalne kwestie i fundamentalne zarzuty, które są do prezydenta. I prezydent musi mieć odpowiedź na to - podkreśliła politolog. Przekonywała, że trwająca kampania wyborcza "to nie będzie tylko rozmowa o zielonej energii czy zielonych roślinach, czy jakie są ceny". - To jest kampania o absolutnie podstawowych kwestiach. Ona powinna tych kwestii dotyczyć i ten spór programowy, który będzie, właśnie na tym się koncentrował - oceniła Materska-Sosnowska.