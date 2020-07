Dzisiaj walka z kryzysem klimatycznym jest niesłychanie istotna, jest absolutnym priorytetem. Musi temu towarzyszyć transformacja polskiej gospodarki, co do sektora energetycznego - zwrócił uwagę Rafał Trzaskowski podczas spotkania z przedstawicielami 19 redakcji w Lesznie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, odpowiadał na pytania przedstawicieli 19 redakcji podczas spotkania nazwanego przez jego sztab "Areną prezydencką".

Niektóre pytania dotyczyły ekologii i neutralności klimatycznej. Kwestia tej drugiej pojawiła się między innymi w pytaniu Mateusza Białkowskiego z Polsat News, który pytał o alternatywę dla węgla.

- Mamy czas do roku 2050, ale trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Uważam, że musimy walczyć z katastrofą klimatyczną. Natomiast trzeba to robić w taki sposób, aby walczyć o każde miejsce pracy - mówił Trzaskowski.

Zdaniem prezydenta Warszawy, "rząd i pan prezydent z PiS-u mówili bardzo wiele o górnictwie, tylko potem okazało się, że sprowadzali miliony ton z zagranicy". - Okazało się, że zamykali kopalnie, że kilkanaście tysięcy górników straciło pracę - dodał. Jak stwierdził, ze strony rządu nie widać alternatywnych działań.

- Sam negocjowałem duże pieniądze z Unii Europejskiej na poprawę górnictwa, tylko ten rząd te pieniądze marnuje, odwraca się plecami do Unii Europejskiej. A przecież z Unii Europejskiej mają płynąć olbrzymie pieniądze na transformacje naszej gospodarki i naszego sektora energetycznego - powiedział.

- Trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Bardzo ubolewam, że te ostatnie pięć lat zostały zmarnowane - ocenił.

Jednocześnie uznał, że odnawialne źródła energii to ogromna szansa dla polskiego górnictwa i każdej polskiej rodziny. - Proponuję, żeby każda polska rodzina otrzymała 10 tysięcy złotych choćby na to, żeby wymienić piec węglowy - mówił.

Jego zdaniem, najważniejsze jest obecnie negocjowanie funduszy z Unii Europejskiej. - W tej kwestii jestem absolutnie gotów współpracować z rządzącymi, wykorzystam wszystkie swoje kontakty, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej. Tylko jasno trzeba powiedzieć, że uznajemy priorytety Unii Europejskiej i będziemy walczyć z katastrofą klimatyczną - zapewnił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

"Dzisiaj ten temat jest najważniejszy"

Roch Kowalski z TOK.FM pytał o to, jak konkretnie - zdaniem Trzaskowskiego - miałaby wyglądać zielona transformacja w Polsce.

- Sam dużo robię w tej sprawie w Warszawie. To nie tylko kwestia węgla, od którego powinniśmy odchodzić, w gospodarstwach domowych znacznie szybciej, bo w roku 2030 - powiedział Trzaskowski.

- Co my robimy? Termomodernizacja, wymieniamy piece, stawiamy na odnawialne źródła energii - to wszystko w Warszawie- powiedział. Dodał, że w stolicy miał miejsce "drugi największy przetarg w Europie na zeroemisyjne autobusy". Zwrócił uwagę na inwestycje w tramwaje i w metro.

- Robimy to wszyscy, samorządowcy dobrze wiedzą, że trzeba walczyć z katastrofą klimatyczną, ale Warszawa jest jedynym miastem w tej części Europy, należącym do elitarnej organizacji C-40, która o to walczy.

Trzaskowski powiedział, że podczas spotkań z młodymi ludźmi, słyszy, że "dzisiaj ten temat jest najważniejszy". - To my bierzemy dzisiaj odpowiedzialność za ich przyszłość. Nie wyobrażam sobie, jak można być nowoczesnym, europejskim politykiem i udawać, że ten problem nie istnieje. Prezydent Duda mówi, że on nie do końca nie wie, czy człowiek ma wpływ na klimat. Panie prezydencie, proszę się dokształcić - stwierdził.

Jeśli chodzi o miks energetyczny - jak stwierdził Trzaskowski - to należy stawiać przede wszystkim na odnawialne źródła energii. - Dzisiaj przy dostępnych nowych technologiach, które są coraz tańsze, to powinno być najważniejsze - ocenił.

Autor:tmw/adso

Źródło: TVN24