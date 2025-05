Zełenski ostrzega przed planami Putina. "Otwarta zniewaga"

Zełenski po rozmowach z Trumpem: nie ufamy Rosji, chcemy zawieszenia broni jako pierwszego kroku Źródło: TVN24BiS

Kluczowe fakty: Prezydent Ukrainy uważa, że Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków.

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Zachód powinien nasilić sankcje na Moskwę.

Ukraina zwiększa produkcję dronów przechwytujących rosyjskie bezzałogowce.

- Na podstawie informacji, które zdobywa wywiad i otwartych danych widzimy, że Putin i jego otoczenie nie zamierzają kończyć wojny. Jest odwrotnie: istnieje wiele dowodów na to, że przygotowują nowe operacje ofensywne – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo z niedzielnego wieczora.

- Rosja liczy na kontynuowanie wojny. I jest to z jej strony otwarta zniewaga wobec tych na świecie, którzy chcą pokoju, którzy starają się, by zadziałała dyplomacja - dodał.

Wołodymyr Żełenski

Zełenski powtórzył, że jedynym wyjściem jest nasilenie sankcji wobec Rosji. Ocenił, że są one konieczne w związku z coraz bardziej zuchwałymi atakami na jego kraj. - Ponad 900 dronów w ciągu ostatnich dni, plus balistyka, plus pociski manewrujące. To nie ma żadnego wojskowego sensu, lecz jest wyborem politycznym, wyborem Putina, wyborem Rosji: wyborem, by dalej walczyć i rujnować życie - podkreślił.

Zełenski: Rosja zasługuje na ogromną presję

Wołodymyr Zełenski przypomniał, że Rosja zapowiedziała, iż wyda memorandum w sprawie pokoju. - Stracili już ponad tydzień. Wiele mówią o dyplomacji. Kiedy jednak mamy do czynienia ze stałymi rosyjskimi atakami, zabójstwami i przygotowaniami do nowych ofensyw, to jest to już diagnoza – stwierdził.

- Rosja zasługuje na ogromną presję, na wszystko, czym można wywierać nacisk. Na wszystko, co można zrobić, by ograniczyć jej wojskowe możliwości - oświadczył.

Prezydent Ukrainy poinformował, że po przeanalizowaniu z dowództwem wojskowym ostatnich zmasowanych ataków rosyjskich wydał polecenie zwiększenia produkcji dronów przechwytujących bezzałogowce przeciwnika. - Poleciłem także wydzielenie finansowania naszego, ukraińskiego programu balistycznego, w celu szybszej produkcji rakiet - przekazał.

