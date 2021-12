Kobieta wybiegła z auta, krzycząc, że jej syn nie oddycha. Do niemowlaka ruszyli policjanci

W czwartek policjanci z Jastrowia (woj. wielkopolskie) udzielili pomocy trzymiesięcznemu dziecku. Do zdarzenia doszło po godzinie 16.30 w pobliskim Sypniewie. – Policjanci patrolowali teren, w pewnym momencie do radiowozu, podjechało małżeństwo, a z pojazdu wybiegła kobieta krzycząc, że jej syn nie oddycha. Policjanci podbiegli do trzymiesięcznego dziecka, które było już sine – poinformował młodszy aspirant Damian Pachuc, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.