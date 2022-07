Rumunia. Wypadek autokaru z polskimi turystami. MSZ: kierowca nie żyje

Do wypadku autokaru wiozącego polskich turystów doszło we wtorek w Moisei, w okręgu Maramures w Rumunii - potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina, pojazd "uderzył w budynek". - Autokarem podróżowało 49 obywateli Polski. Jedna osoba zmarła, był to kierowca - dodał.

Do wypadku doszło we wtorek, w miejscowości Moisei w okręgu Maramures w Rumunii . Lokalne media podawały początkowo, że w autokarze było 51 Polaków. Po godzinie 19 Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazał, że pojazdem podróżowało 49 obywateli Polski.

- Potwierdzamy, że dziś w godzinach popołudniowych doszło do wypadku polskiego autokaru turystycznego w miejscowości Moisei na północy Rumunii - powiedział Jasina. - Autokar uderzył w budynek. Autokarem podróżowało 49 obywateli Polski. Jedna osoba zmarła, był to kierowca. Siedem poszkodowanych osób przebywa w szpitalach, ich życiu nic nie zagraża. Służby rumuńskie informują, że akcja jest zakończona - przekazał rzecznik MSZ. Dodał, że kierowca był Polakiem.

Świadkowie: udzielaliśmy pomocy rannym

Według lokalnych rumuńskich mediów rannych w wypadku zostało co najmniej osiem osób, które przetransportowano do szpitali. Pięć osób przebywa w szpitalu Borşa, a kolejne trzy - w szpitalu Vişeu de Sus. Reszta osób, które podróżowały autokarem, znajduje się w pensjonacie w okolicy - podał rumuński Generalny Inspektor do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rzecznik MSZ przekazał nieco inne dane. Według niego do szpitali trafiło siedem osób.