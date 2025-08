Problematyczne elektrośmieci. Tych najmniejszych najtrudniej nam się pozbyć

Zakład przetwórstwa elektrośmieci w Grodzisku. Źródło: ElektroEko S.A.

W 2024 roku 51 proc. połowa Europejczyków, w wieku od 16 do 74 roku życia, swój stary telefon lub smartfon, gdy przestał być potrzebny, zostawiała w domu. Około 18 proc. decydowało się go sprzedać lub komuś przekazać, a tylko 11 proc. oddać do recyklingu. Zaś 2 proc. po prostu wyrzucało do zwykłego kosza.

Polska nie odbiega pod tym względem unijnej średniej. 49 proc. z nas zostawia stare komórki w domu, 21 proc. sprzedaje lub oddaje, 10 proc. przekazuje do recyklingu, zaś 2 proc. wyrzuca. Stary laptop lub tablet? 30 proc. Polaków "chomikuje" na później, a tylko 7,6 proc. takich urządzeń trafia do odpowiedniej utylizacji. Sytuacja lepiej wygląda z nieużywanymi komputerami stacjonarnymi, być może z powodu ich gabarytów, tu do recyklingu trafia 9,6 proc. starego sprzętu.

Czemu mamy taki problem z pozbyciem się niepotrzebnej elektroniki?