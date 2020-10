Zmarła zastępczyni komendanta poznańskiego komisariatu. "Trzy testy na koronawirusa dały wynik negatywny"

We wtorek zmarła zastępczyni komendanta Komisariatu Policji Poznań-Północ, komisarz Renata Pawłowicz. Policjantka trzykrotnie przechodziła test na koronawirusa. Wszystkie dały wynik negatywny.

Komendant wysłał ją do domu

W zeszłą środę, gdy policjantka przyszła do pracy, wyglądała na chorą. – Jej stan zaniepokoił innych policjantów. Komendant Komisariatu Poznań-Północ Mirosław Gogołek skontaktował się z policjantką i wysłał ją do domu – tłumaczy Iwona Liszczyńska.

W czwartek policjantka poinformowała, że czeka w kolejce na wymaz pod kątem zakażenia koronawirusem. W niedzielę przed południem otrzymała wynik testu. Był negatywny. Tego dnia trafiła do szpitala przy ulicy Lutyckiej, skąd potem przewiezioną ją do szpitala przy ulicy Długiej. Tam we wtorek zmarła.