1. Prezydent Duda w Państwie Środka

To trzecia wizyta prezydenta w Chinach. Wśród jej celów Andrzej Duda wymienił między innymi "uzyskanie większego otwarcie chińskiego rynku, przede wszystkim na nasze produkty rolne".

- Podpiszemy tam kilka porozumień, ale najważniejsze są trwające zabiegi, które mam nadzieję uwieńczymy sukcesem, jeżeli chodzi o otwarcie rynku chińskiego na polski drób, także mam nadzieję w przyszłości otwarcie chińskiego rynku na produkty z mięsa wołowego. To też jest bardzo istotny element, mamy nadzieję na większe inwestycje chińskie w Polsce. O tym także będę rozmawiał z prezydentem Xi Jinpingiem - zapowiedział prezydent przed podróżą.

2. Ataki terrorystyczne w Rosji

W niedzielę w Derbencie i Machaczkale w Dagestanie na południu Rosji doszło do ataków terrorystycznych . Napastnicy zaatakowali dwie prawosławne świątynie, dwie synagogi oraz posterunek policji drogowej. Zginęło 17 osób, w tym funkcjonariusze policji i prawosławny duchowny.

Według różnych źródeł w wyniku walk zginęło pięciu albo sześciu zamachowców. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (Institute Study of War, ISW), za atakami stał oddział Państwa Islamskiego na Kaukazie Północnym - "Wilajet Kaukaski", z którym rosyjskie służby próbowały - nieskutecznie - poradzić sobie w ramach operacji antyterrorystycznej od marca 2024 roku. Według ISW "coraz bardziej napięte stosunki Rosji z mniejszością muzułmańską, zwłaszcza na Kaukazie, prawdopodobnie w dalszym ciągu będą zapewniać Wilajetowi Kaukaskiemu i innym grupom ekstremistycznym cenną bazę rekrutacyjną".

3. Drastyczny atak mieczem samurajskim na Dolnym Śląsku

Jak informowała policja, napastnik mieczem samurajskim "zadał dwa ciosy w prawe udo i prawą dłoń". Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie lekarze uratowali jego życie i dłoń. Atak zarejestrowała jedna z kamer monitoringu. Motyw sprawców nie jest znany, jednak według "Gazety Wrocławskiej" miała nim być zazdrość.

4. O włos od sensacji na Euro 2024

Szwajcaria zremisowała z Niemcami 1:1 i dołączyła do gospodarzy jako drugi zespół z grupy A, który wystąpi w 1/8 finału Euro 2024.

O mały włos szwajcarscy piłkarze nie zapewnili widzom sensacji. Choć Niemcy awans do 1/8 finału mieli już w kieszeni po zwycięstwach z Węgrami i Szkotami, w niedzielnym spotkaniu nie mogli być pewni tego, że pozostaną liderami tabeli. Tym bardziej, że w 28. minucie prowadzenie zapewnił Szwajcarom gol Dana Ndoye. Na wyrównanie gospodarze turnieju musieli czekać do doliczonego czasu gry.

Kilkanaście minut po meczu węgierska federacja przekazała, że Varga został przewieziony do szpitala w Stuttgarcie. Jak podano, jego stan jest stabilny. Samo spotkanie zakończyło się zwycięstwem Węgrów 1:0.

5. Impreza uziemiła helikopter ratowników

Załoga helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pomogła w sobotę pacjentowi i nie mogła wrócić do bazy na lotnisku Katowice-Muchowiec . Trwała tam impreza masowa, a zarządca lotniska zdecydował o zamknięciu przestrzeni powietrznej – również dla lotów ratunkowych - o czym załoga dowiedziała się w trakcie misji.

Śmigłowiec LPR nie mógł wrócić do bazy, bo na lotnisku odbywa się impreza masowa

Śmigłowiec LPR nie mógł wrócić do bazy, bo na lotnisku odbywa się impreza masowa TVN24

Ostatecznie, na podstawie jednorazowej zgody, załoga wróciła z przyszpitalnego lądowiska do bazy, ale w niedzielę nie mogła już z niej wylecieć. Zakaz miał obowiązywać do poniedziałku do godz. 6 rano, jednak zarządca lotniska w niedzielę zmienił zdanie, umożliwiając loty śmigłowcowi.