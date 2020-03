Pytanie w "Milionerach" o utwór Hemp Gru upamiętniający powstanie...

"Ceną była śmierć za wolności smak, choć minął czasu szmat, ty pamiętaj, brat, życie oddał dziad, 63 dni chwały, nie przeliczając strat" śpiewa Hemp Gru o powstaniu listopadowym, styczniowym, warszawskim czy powstaniu Solidarności? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadała Katarzyna Kramnik.

W poniedziałkowym odcinku "Milionerów" na pytania Huberta Urbańskiego odpowiadała mieszkanka Warszawy, pani Katarzyna Kramnik. Uczestniczka dotarła do pytania za pięć tysięcy złotych nie zużywając żadnego z dostępnych kół ratunkowych.

Wcześniej była pytana m.in. o to, co się blanszuje. Pytanie za pięć tysięcy złotych dotyczyło utworu hip-hopowego.

"Ceną była śmierć za wolności smak, choć minął czasu szmat, ty pamiętaj, brat, życie oddał dziad, 63 dni chwały, nie przeliczając strat" śpiewa Hemp Gru:

A: o powstaniu listopadowym B: o powstaniu styczniowym C: o powstaniu warszawskim D: o powstaniu Solidarności

"63 dni chwały"

Pani Katarzyna kojarzyła cytowany fragment utworu Hemp Gru, mimo to nie była pewna odpowiedzi na powyższe pytanie. Uczestniczka programu obstawiała, że prawidłową odpowiedzią jest C "o powstaniu warszawskim", ale by się upewnić zdecydowała się poprosić o pomoc publiczność.