Sprawdź, zanim to weźmiesz do domu. "Będą po nas biegać i nas gryźć"

Kluczowe fakty: Na jednym z popularnych profili "śmierciarkowych" użytkownicy publikują codziennie niemal dwa tysiące ogłoszeń o przedmiotach, które można znaleźć na śmietniku w różnych miastach Polski.

Rzeczy z drugiej ręki mogą być jednak źródłem groźnych insektów. - Uważajmy wtedy, kiedy z drugiej ręki bierzemy na przykład ekspres do kawy czy toster. Tam mogą mieszkać prusaki - uczula w rozmowie z TVN24+ Jarosław Ryms.

- Dzwonią do mnie ludzie naprawdę zdesperowani, którzy naznosili do swoich domów kilka śmietników - opowiada Justyna Arciszewska z Pogotowia Sprzątającego.

Oddawaj rzeczy w takim stanie, w jakim sam chciałbyś je otrzymać: dbaj o czystość, informuj o ewentualnych wadach.

Stół warsztatowy z litego drewna, z historią, z dziada pradziada. Kwiaty doniczkowe, najmodniejsze w tym sezonie ogrodniczki, a i krzesło zaprojektowane przez słynnego projektanta Marcela Breuera, który był jednym z najważniejszych przedstawicieli modernizmu i stylu Bauhaus. Rzucamy okiem po śmietnikach w różnych miastach. Ludzie wyrzucają też dywany, buty, materiały poremontowe, karnisze, szafki, parasolki i worki pełne ubrań. Dla każdego miłośnika rzeczy z drugiej ręki coś się znajdzie.