"Dziś wszystko już za mną, moje życie się skończyło". Tysiąc osób pożegnało ukraińską dziennikarkę

W kwietniu Iryna Cybuch, której zadaniem było prowadzenie ewakuacji rannych z pola walki, udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Mówiła, że nienawidzi wojny, ale uważa, że rosyjska inwazja na Ukrainę pomogła jej pokoleniu pokazać, że jest ono gotowe bronić wyznawanych wartości. - To wojna mojego pokolenia, ludzi urodzonych w latach 90. Jestem przekonana, że nie mogło nam się przytrafić nic lepszego niż tak świetna okazja do obrony naszych wartości. Nienawidzę tej wojny i takiego życia, ale taka jest nasza rzeczywistość - powiedziała w rozmowie z PAPa.

Śmierć urodzonej we Lwowie Cybuch wywołała szeroką reakcję w mediach społecznościowych, w których brat poległej rozpowszechnił napisany przed rokiem list. "Dziś wszystko już za mną, moje życie się skończyło i ważne było dla mnie, aby je przeżyć godnie: być osobą uczciwą, życzliwą i kochającą" - pisała. - "Aby mieć siłę, by być wolnym człowiekiem, trzeba być odważnym".

"Wojna z każdym dniem przybliża się do Polski"

W kwietniowej rozmowie z PAP Cybuch podkreślała, jak trudne jest stykanie się z prognozami "domorosłych ekspertów" przewidujących, kiedy skończy się wojna. - Za każdym razem ten termin jest aktualizowany, a ty zaczynasz szukać w sobie sił, żeby wiedzieć, ile jeszcze trzeba będzie to wytrzymać - powiedziała. Ostrzegała też, że choć Polacy "mogą odczuwać, że Rosja nie ma na nich poważnego wpływu, to (...) rosyjska propaganda i to, ile Rosja inwestuje w politykę informacyjną (...), jest bardzo niedoceniane". - Dzieje się tak w każdym kraju, w Polsce też - powiedziała. Podkreśliła, że "Polacy powinni być największymi orędownikami tego, żeby Ukraina wygrała (...), żeby ta wojna nie zbliżyła się do Polski". - Wojna z każdym dniem przybliża się do Polski, nawet jeśli terytorialnie nie jest to bardzo widoczne - dodała.