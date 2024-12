Do momentu efektywnego pozbawienia wolności będziemy zmuszeni wypłacać posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu uposażenie i środki na jego biuro - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wyjaśnił też, że do 23 grudnia nieobecność Romanowskiego na posiedzeniach Sejmu jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.

W środę do sądu skierowany został wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania wobec Romanowskiego , a prokuratorzy zwrócili się wcześniej do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty w sprawie podejrzanego.

Hołownia: będziemy zmuszeni wypłacać Romanowskiemu uposażenie

Romanowski ma "usprawiedliwioną nieobecność"

W środę rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Marszałek Hołownia mówił, że poseł "ma zwolnienie lekarskie do 23 grudnia, jeśli chodzi o uczestnictwo w posiedzeniach Sejmu, do tego momentu jego nieobecność na posiedzeniach Sejmu jest usprawiedliwiona".

Dodał, że dla niego jest oburzające, że były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. - W głowie mi się to nie chce zmieścić (...) można by uznać, że to jest śmieszne, możemy robić sobie z tego "heheszki" czy wymieniać mu pensję na forinty, czy może szukać go w Pałacu Prezydenckim, ale to jest tragiczna sytuacja - pokazuje, do jakiego momentu doszliśmy w państwie - podkreślił Hołownia.