Wybił kamieniem szybę i włamał się do auta, w którym było małe dziecko

Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do sklepu ze zdrową żywnością. Okazało się, że 28-latek ma znacznie więcej na sumieniu. Wcześniej wybił szybę kamieniem i włamał się do auta, w którym siedziało w foteliku małe dziecko.

Włamał się do auta, w którym było dziecko

Podczas postępowania policjanci ustalili, że 28-latek ma koncie jeszcze kilka innych przestępstw. - Chodzi o włamania do automatu typu "boxer", skąd ukradł pieniądze i spowodował straty na około dwa tysiące złotych oraz inne włamanie, którego dokonał pomimo obecności małego dziecka. To ostatnie zdarzenie bardzo zbulwersowało policjantów. Wykorzystał chwilę, gdy kobieta poszła po bilet parkingowy - mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Jednemu grozi 10 lat pozbawienia wolności, drugiemu 15

Jak przekazała zielonogórska policja, obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do sklepu. 28-latek odpowie również za włamanie do automatu i samochodu oraz wykorzystania skradzionej karty płatniczej. - Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku 28-latka, kara może wynieść nawet do 15 lat, ponieważ przestępstwa dopuścił się w recydywie – dodaje policjantka.