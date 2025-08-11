Nie wrócił do domu, na ławce przy stawie były jego rzeczy

Do opóźnień miało dojść w Zielonej Górze Źródło: Google Earth

W poniedziałek około godziny 7 zielonogórska policja otrzymała zgłoszenie od kobiety, która poinformowała, ze jej 43-letni syn nie wrócił do domu na noc.

- Mężczyzna wybrał się w niedzielę na teren Dzikiej Ochli, gdzie jest staw. Nie wrócił do domu na noc, więc kobieta pojechała sama sprawdzić miejsce, gdzie miał przebywać. Na ławce znalazła jego rzeczy osobiste i wtedy zwróciła się o pomoc - poinformowała podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Szukają 43-latka Źródło: KMP Zielona Góra

Policjanci, straż pożarna z łodzią oraz płetwonurkowie ruszyli we wskazane miejsce. - Wszystkie służby zadziałały bardzo szybko. Prowadzimy poszukiwania - dodała Stanisławska.

Policjanci sprawdzili w między czasie szpitale i izby wytrzeźwień, ale w żadnym z tych miejsc nie znaleziono 43-latka.

Staw na ternie Dzikiej Ochli to niewielki zbiornik znajdujący się przy drodze w kierunku miejscowości Ochla i otoczony lasem. To miejsce rekreacyjne, gdzie mieszkańcy okolic chętnie spędzają tam czas. - Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, że w stawie obowiązuje zakaz kąpieli. Nasi policjanci wielokrotnie się tam pojawiają i przypominają o tym fakcie. W tym roku już jedna osoba się tam utopiła - podsumowała policjantka.

W działaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Źródło: KMP Zielona Góra

