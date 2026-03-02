Najpierw groził, potem podpalił rodzinny dom

Do zdarzenia doszło w powiecie żarskim Źródło: Google Maps

Do pożaru doszło we wtorkowy wieczór, 24 lutego w miejscowości na terenie powiatu żarskiego. Kilka zastępów straży pożarnej przez wiele godzin walczyło w ogniem, który objął niemal cały dwurodzinny budynek. Nikt nie ucierpiał.

"Zebrany na miejscu materiał dowodowy oraz opinia biegłego z zakresu pożarnictwa wskazują, że budynek został podpalony celowo" - informuje Komenda Wojewódzka Policja w Gorzowie Wielkopolskim.

Podpalił własny dom

Policja zatrzymała 33‑latka, który - jak wynika z zawiadomienia jego rodziny - miał już wcześniej grozić domownikom, że podpali dom. W końcu spełnił swoje słowa - podłożył ogień w budynku, w którym mieszkał z bliskimi. Do pożaru doszło, gdy pozostali mieszkańcy byli poza domem.

Podpalił rodzinny dom Źródło: KWP w Gorzowie Wielkopolskim

W momencie zatrzymania mężczyzna był pijany. Mężczyzna częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

