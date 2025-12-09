Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo

Szlichtyngowa. Motocyklista uciekał przed policję Źródło: Lubuska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę policjanci ze wschowskiej drogówki w miejscowości Szlichtyngowa prowadzili kontrolę trzeźwości kierujących. W pewnym momencie zauważyli jadącego w ich kierunku motocyklistę. Postanowili zatrzymać go do kontroli i sprawdzić czy jest trzeźwy. Mężczyzna jednak miał inny plan.

- Wyminął zatrzymującego go policjanta i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za jednośladem w pościg - informuje aspirant Marek Cieślakowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Długa lista grzechów

Po przejechaniu kilkuset metrów dogonili motocyklistę. Ten jednak nie zamierzał się zatrzymać. W pewnym momencie mężczyzna wjechał do lasu. Tam stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. To także go nie powstrzymało - kontynuował ucieczkę pieszo. Ta już nie trwała długo. Został zatrzymany.

- Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek nie powinien wsiadać za kierownicę motocykla, z uwagi na brak uprawnień. Natomiast pojazd, którym się poruszał, miał założone tablice rejestracyjne od innego motocykla, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia - wymienia Cieślakowski.

Teraz za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia mieszkaniec gminy Głogów odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD