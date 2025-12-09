Logo strona główna
Lubuskie

Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo

Uciekający motocyklista
Szlichtyngowa. Motocyklista uciekał przed policję
Źródło: Lubuska policja
Nawet pięć lat więzienia grozi 28-latkowi, który w Szlichtyngowej (woj. lubuskie) uciekał na motocyklu przed policjantami. Jak się okazało, miał między innymi założone fałszywe tablice rejestracyjne i nie miał uprawień do kierowania.

W sobotę policjanci ze wschowskiej drogówki w miejscowości Szlichtyngowa prowadzili kontrolę trzeźwości kierujących. W pewnym momencie zauważyli jadącego w ich kierunku motocyklistę. Postanowili zatrzymać go do kontroli i sprawdzić czy jest trzeźwy. Mężczyzna jednak miał inny plan.

- Wyminął zatrzymującego go policjanta i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za jednośladem w pościg - informuje aspirant Marek Cieślakowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Długa lista grzechów

Po przejechaniu kilkuset metrów dogonili motocyklistę. Ten jednak nie zamierzał się zatrzymać. W pewnym momencie mężczyzna wjechał do lasu. Tam stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. To także go nie powstrzymało - kontynuował ucieczkę pieszo. Ta już nie trwała długo. Został zatrzymany.

- Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 28-latek nie powinien wsiadać za kierownicę motocykla, z uwagi na brak uprawnień. Natomiast pojazd, którym się poruszał, miał założone tablice rejestracyjne od innego motocykla, nie był dopuszczony do ruchu oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia - wymienia Cieślakowski.

Teraz za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia mieszkaniec gminy Głogów odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

pc

Autorka/Autor: FC/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lubuska policja

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica