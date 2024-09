"Mieliśmy niewiele czasu, żeby uratować miejscowość". Poderwali wojskowe śmigłowce. Nagranie

W nocy w miejscowości Brody (woj. lubuskie) uległa awarii śluza w przepompowni. - Woda zaczęła błyskawicznie przedzierać się do zlewni, a tym samym rozlewać się po miejscowości - relacjonuje mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej. W akcji wzięli udział strażacy, policjanci, żołnierze i dwa wojskowe śmigłowce. Na szczęście miejscowość udało się obronić i ewakuacja nie była konieczna.

Przez kilka godzin służby walczyły z awarią w przepompowni w miejscowości Brody, gdzie w niedzielę około godziny 23 woda z Odry zaczęła przedostawać się do zlewni połączonej kanałami z Brodami. Na co dzień ta infrastruktura odpowiada za odpompowywanie nadmiaru wody do rzeki. - Mieliśmy niewiele czasu, żeby uratować miejscowość – przekazała mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

W akcji wzięli udział strażacy, policjanci, żołnierze i dwa wojskowe śmigłowce. Teren, w którym doszło do awarii, jest niedostępny dla cywilów i znajduje się w obrębie wałów przeciwpowodziowych.

Pokazali, jak ratowali Brody

- Biorący udział działaniach ramię w ramię wymyślili, że trzeba zmniejszyć napór wody poprzez zablokowanie przepływu. Do tego użyli wszystkiego, co tylko było dostępne: drewnianych żerdzi, a także zespawanych specjalnie w tym celu elementów. Dzięki temu udało się wspomóc zniszczoną śluzę i ograniczyć wypływającą wodę - poinformował mł. insp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

To, jak wyglądały działania na miejscu, widać na nagraniach opublikowanych przez policję i straż pożarną. Na jednych widać działania na lądzie, na innych precyzyjną pracę pilotów śmigłowców. Pojawiło się również nagranie z drona, na którym możemy zobaczyć wojskowe maszyny z big bagami z lotu ptaka. Big bagi to wielkie torby z piaskiem. Ich rozmiar jest nieporównywalny do tych worków, które najczęściej służą do umacniania wałów przeciwpowodziowych.

- Bardzo silny nurt utrudniał rzucanie worków z piachem. Musieliśmy zbudować specjalną kratownicę z drewna. Śmigłowce precyzyjnie wrzucały bardzo duże worki z piachem i dzięki temu po siedmiu godzinach akcji udało się uratować Brody – powiedział mł. bryg. Kaniak. Podczas akcji użyto dziesięć big bagów.

Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że podstawiono autobusy gotowe do ewakuacji ratunkowej około stu mieszkańców z trzech najbardziej zagrożonych ulic. Na szczęście miejscowość udało się obronić i ewakuacja nie była konieczna.

Następny "przystanek" fali: Krosno Odrzańskie i Słubice

Na Odrze w Nowej Soli na godz. 5.30 zanotowano wzrost wody o 10 cm. Poziom Odry wynosi tam obecnie 645 cm. Stan alarmowy to 450 cm. - Doszło do przelewania się wody na skrzyżowaniu ulicy Południowej z Alej Wolności, ale dorzucono tam worków z piaskiem i sytuacja została opanowana - podał Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego. Jak podał mł. bryg. Kaniak, sytuacja na Odrze w rejonie Nowej Soli jest stabilna. - Notujemy zatrzymania wskazania wodomierzy. To wskazuje na to, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z przechodzeniem kulminacyjnej fali powodziowej – powiedział Kaniak. Fala zostanie w Nowej Soli do godzin 13-14. Kolejne miasta na jej drodze to Krosno Odrzańskie, potem Słubice. - Jesteśmy gotowi na nadejście fali. Zostało wybudowanych około 100 km wałów oraz umocnień. Miejmy nadzieje, że te umocnienia wystarczą – podał mł. bryg. Kaniak.

"Zachowajmy rozsądek"

Policjanci apelują o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. - Policjanci znajdują się w newralgicznych punktach, blokują drogi i most w Cigacicach. Przejazd przez most jest możliwy wyłącznie dla służb ratunkowych, służb miejskich oraz mieszkańców. Apelujemy, aby nie uprawiać turystyki powodziowej i nie zbliżać się, ani też nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Zachowajmy rozsądek, bo w razie przerwania wału istnieje realne zagrożenie życia wszystkich osób znajdujących się w pobliżu - dodaje Maludy.

