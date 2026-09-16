Lubuskie Półnagie zwłoki kobiety leżały przy uczęszczanej ścieżce Rafał Molenda |

Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Policja

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Do zdarzenia doszło w środę rano w Ośnie Lubuskim w powiecie słubickim. Służby otrzymały zgłoszenie o godz. 7.14. Na wskazane miejsce pojechał patrol policji. Ciało kobiety znajdowało się w rejonie ulicy 3 Maja.

- Zwłoki leżały w miejscu publicznym, w pobliżu skweru i ścieżki, z której na co dzień korzystają mieszkańcy. Kobieta była do połowy rozebrana w części dolnej - powiedział nadkomisarz Piotr Marycki z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Jak przekazał, zmarła miała 65 lat.

Zwłoki kobiety znalezione w Ośnie Lubuskim

Na miejscu od rana pracują policjanci i prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz przesłuchują świadków.

- Na razie nie wskazujemy żadnej konkretnej wersji wydarzeń. Postępowanie trwa - wyjaśnił Piotr Marycki z KPP w Słubicach.

Policjanci pracują pod nadzorem prokuratury. Kluczowe dla wyjaśnienia tej sprawy mogą okazać się wyniki oględzin i ewentualnej sekcji zwłok.