Półnagie zwłoki kobiety leżały przy uczęszczanej ścieżce
Do zdarzenia doszło w środę rano w Ośnie Lubuskim w powiecie słubickim. Służby otrzymały zgłoszenie o godz. 7.14. Na wskazane miejsce pojechał patrol policji. Ciało kobiety znajdowało się w rejonie ulicy 3 Maja.
- Zwłoki leżały w miejscu publicznym, w pobliżu skweru i ścieżki, z której na co dzień korzystają mieszkańcy. Kobieta była do połowy rozebrana w części dolnej - powiedział nadkomisarz Piotr Marycki z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.
Jak przekazał, zmarła miała 65 lat.
Zwłoki kobiety znalezione w Ośnie Lubuskim
Na miejscu od rana pracują policjanci i prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady oraz przesłuchują świadków.
- Na razie nie wskazujemy żadnej konkretnej wersji wydarzeń. Postępowanie trwa - wyjaśnił Piotr Marycki z KPP w Słubicach.
Policjanci pracują pod nadzorem prokuratury. Kluczowe dla wyjaśnienia tej sprawy mogą okazać się wyniki oględzin i ewentualnej sekcji zwłok.