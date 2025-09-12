Ucieczka więźnia. Trwają poszukiwania

Zielona Góra Źródło: Google Earth

Jak poinformował rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ppłk Arleta Pęconek, w piątek rano osadzony Zakładu Karnego w Krzywańcu oddalił się od miejsca zatrudnienia w systemie bez konwojenta - czyli z miejsca, w którym odbywał on karę bez dozoru, świadcząc pracę.

Jak wyjaśnili funkcjonariusze SW, "osadzony odbywał karę w warunkach zakładu typu półotwartego i świadczył pracę w okolicy jednostki bez nadzoru funkcjonariuszy Służby Więziennej".

Według informacji przekazanych przez Służbę Więzienną, osadzony opuścił jednostkę w związku z wyjściem do pracy około godziny 6.35. Około godziny 7.48 funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna samowolnie się oddalił.

O sprawie została poinformowana policja. Służba Więzienna uruchomiła grupy pościgowe, "których celem jest jak najszybsze ustalenie miejsca pobytu skazanego i doprowadzenie go do jednostki penitencjarnej" - przekazała SW.