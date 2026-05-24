Lubuskie

Płonęła hala, kłęby dymu nad miastem. "Straty materialne są poważne"

Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Mateusz
Strażacy opanowali pożar, który w niedzielę rano wybuchł w pofabrycznej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Budynek, w którym znajdował się park trampolin, wypalił się od środka. W pożarze nikt nie ucierpiał.
Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie piątej. Pożar wybuchł w budynku przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Kiedy pierwsze zastępy strażackie dotarły na miejsce hala o powierzchni około trzech tysięcy metrów kwadratowych stała w ogniu, a na niebie unosiły się kłęby ciemnego dymu.

- To jest kompleks budynków przy galerii handlowej. Płonie hala. Działania na miejscu trwają i mogą potrwać kilka godzin - mówił po godzinie 7 redakcji Kontaktu24 aspirant Karol Brzozowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dodał, nikt nie znajdował się w budynku.

Przed godziną 10 młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej PSP przekazał, że pożar został opanowany.

- Pożar został opanowany, nie ma zagrożenia dla sąsiednich budynków i zadymienia dokuczliwego dla mieszkańców tej części miasta. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale straty materialne są poważne. Budynek doszczętnie spłonął w środku, zerwała się także część jego dachu i uszkodzona została konstrukcja jednej ze ścian - poinformował Kaniak.

Dodał, że strażacy przez kilka kolejnych godzin będą dogaszać pogorzelisko, by zlikwidować wszelkie zarzewia ognia, z których pożar mógłby odrodzić się. Przyczyna pożaru nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa.

Na miejscu pracowały zastępy z Gorzowa Wielkopolskiego i ościennych miejscowości, są także druhowie z OSP. W kulminacyjnym momencie pożar gasiło 26 zastępów, łącznie około 100 strażaków.

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
