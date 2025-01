Troje dzieci zatruło się czadem

W jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Drezdenku (woj. lubuskie) stwierdzono niebezpieczne stężenie tlenku węgla. Służby zaalarmowano po tym jak 15-letnia mieszkanka zaczęła skarżyć się na bóle i omdlenia. Łącznie do szpitala przewieziono troje dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Troje dzieci trafiło we wtorek do szpitala. Powód: zatrucie tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Krakowskiej w Drezdenku. Na miejscu interweniowali strażacy ze Strzelec Krajeńskich.

- Służby ratunkowe zostały zaalarmowane po tym, jak 15-letnia dziewczyna zaczęła wykazywać niepokojące objawy, w tym bóle i dziwne zachowanie, omdlenia. Na miejsce zostały skierowano trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa zastępy straży pożarnych. Po przyjeździe ratowników, w jednym z mieszkań potwierdzono obecność tlenku węgla na poziomie aż 380 ppm. To stężenie niebezpieczne dla życia i zdrowia – poinformował st. Kpt. Paweł Kaczmarczyk, oficer prasowy straży pożarnej w Strzelcach Krajeńskich.

Poszkodowani to dzieci w wieku: 6, 15 i 17 lat.

Troje dzieci trafiło do szpitala z objawami zatrucia PSP Strzelce Krajeńskie

Ewakuowano 11 osób

Strażacy sprawdzili wszystkie mieszkania znajdujące się w budynku. Ewakuowano łącznie 11 osób. Mierniki wykazały stężenie tlenku węgla w jeszcze jednym mieszkaniu. Było ono jednak dużo niższe niż to w mieszkaniu, w którym zatruły się dzieci.

- Strażacy ustalili, że prawdopodobnym źródłem emisji tlenku węgla do pomieszczeń był gazowy podgrzewacz wody w lokalu zamieszkiwanym przez poszkodowanych. Jest to urządzenie z tzw. otwartą komorą spalania. Oznacza to tyle, że powietrze potrzebne do spalania gazu wewnątrz podgrzewacza pobierane jest z pomieszczenia, w którym ten podgrzewacz jest zainstalowany – tłumaczy Kaczmarczyk.

Przyczyną zatrucia był piecyk gazowy PSP Strzelce Krajeńskie

Jak wskazuje rzecznik, w przypadku tego typu urządzeń są trzy sytuacje, w których może dojść do zatrucia. Pierwsza z nich to brak odpowiedniej wentylacji. – Pomieszczenie musi mieć zapewniony dopływ świeżego powietrza, nie wolno zakrywać, zasłaniać, uszczelniać kratek i kanałów wentylacyjnych. I to zarówno tych w ścianach jak i tych w dolnej części drzwi – wylicza.

Pozostałe dwie kwestie dotyczą nieszczelności przewodu, który odprowadza spaliny lub niesprawnego piecyka gazowego.

Na miejscu interweniowały dwa zastępy straży pożarnej PSP Strzelce Krajeńskie

Od 1 października 2024 roku w Polsce 27 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla - podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

